Burkina Faso : les expatriés se sentent-ils toujours en sécurité?

Le mystère plane toujours à la suite de la disparition au Burkina Faso d'Édith Blais, une jeune femme de 34 ans de Sherbrooke qui se rendait au Togo dans le cadre d'une mission humanitaire en compagnie de son ami italien. Cette situation fait réagir une Estrienne d'origine qui habite là-bas depuis un an et demi.

Maude J. Coulombe est originaire d'Orford. Elle vit à Ouagadougou depuis un an et demi où elle occupe un poste d'orthophoniste au sein d'une association à but non lucratif. La disparition d'Édith Blais ne la laisse pas indifférente.

C'est tout un choc quand même puisqu'elle est originaire de ma ville et qu'elle est disparue dans le pays que je fréquente depuis un an et demi. Maude J. Coulombe, Estrienne au Burkina Faso

Maude et son copain Burkinabé, Alexandre Nikiema, sont désolés pour la famille d'Édith Blais.

Maude J. Coulombe habite au Burkina Faso depuis un an et demi. Elle revient tout juste d'un voyage au Ghana. Photo : Facebook / Maude J. Coulombe

Malgré la thèse de l'enlèvement envisagée par le Canada et la situation qui s'est détériorée dans le pays, le couple continue de vaquer à ses occupations. On connaît bien l'entourage et mon copain connaît bien son pays. On n'a pas vraiment changé notre routine , résume l'Estrienne d'origine qui maintient ses projets de voyage vers une autre ville au Burkina Faso.

Des Centriquois au Burkina-Faso

Par ailleurs, un groupe de cinq Centriquois est actuellement en mission humanitaire au Burkina Faso. Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs, qui appuie la mission, assure que les participants sont en sécurité.

L'organisme ne dévoile cependant pas leur localisation pour des raisons de sécurité et assure que le groupe voyage toujours avec des représentants locaux.