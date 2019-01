Une exemption de taxe à l'achat pour les Autochtones réclamée à Val-d'Or

Depuis 2010, les membres des premiers peuples sont exemptés de la taxe provinciale en Ontario, directement au moment d'effectuer leur transaction avec le commerçant, même lors de leurs achats effectués à l'extérieur des milieux de vie principaux des communautés (réserves).

Ce n'est pas le cas au Québec, où il faut plutôt remplir un formulaire pour obtenir son remboursement, postérieurement au moment de l'achat. Ils passent par-dessus Val-d'Or pour aller à Ottawa ou à North Bay pour avoir plus de facilité. C'est plein de ventes qu'on perd au Québec et qui vont à l'Ontario , déplore le président de la Chambre de commerce de Val-d'Or (CCVD), Stéphan Ferron.

S'il y avait une exonération, les achats de Noël se feraient à Val-d'Or et non pas de l'autre côté du territoire de la province. On travaille sur ces projets-là en collaboration avec les Autochtones pour essayer d'améliorer notre sort.

Stéphan Ferron, président de la CCVD