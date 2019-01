Frais scolaires : début de la consultation en ligne du ministère de l'Éducation

La consultation a lieu sur le site Internet du ministère de l’Éducation et de l'Enseignement supérieur (Nouvelle fenêtre) . Québec demande aux parents de lui faire part de leurs priorités non seulement quant aux articles scolaires, mais aussi d'autres frais, comme les sorties éducatives.

Par exemple, le questionnaire invite les répondants à définir les deux principes qui devraient s'appliquer en priorité, selon eux, lors de la planification d'activités et de sorties pendant les heures de classe. Les choix sont les suivants :

Tous les élèves doivent y avoir accès.

La décision doit se prendre à l’échelle de l’école.

On doit réduire les effets sur l’environnement et éviter le gaspillage.

Le coût doit être le moins élevé possible et correspondre aux frais réels.

L’application doit être la même dans toutes les écoles publiques.

Ce service ou ce bien pourrait occasionner certains frais.

Une opération administrative ne devrait pas occasionner de frais.

Je ne sais pas.

En Outaouais, la question des frais scolaires fait l’objet de discussions au sein des comités de parents, notamment à la Commission scolaire des Draveurs (CSD).

Les montants maximums exigibles sont fixés par le gouvernement, mais une directive ministérielle a récemment resserré les règles concernant certains frais administratifs.

Ce qui guide nos décisions par rapport aux frais exigés aux parents, il y a principalement la Loi sur l’instruction publique, ensuite de cela vient la directive ministérielle, qui a précisé certains articles de la loi , explique le secrétaire général de la CSD, Christian Laforest.

M. Laforest ajoute que la CSD dispose aussi de sa propre politique sur les frais exigés des parents.

Les parents font partie du processus

M. Laforest explique par ailleurs que le conseil d’établissement est formé d’au moins la moitié de parents, ce qui leur donne une voix dans le processus décisionnel entourant les frais qui leur sont imposés.

Selon le président du conseil d'établissement de l'École de l'Escalade de la CSD, Romain Vanhooren, le gouvernement devrait standardiser les outils et le matériel requis pour certains programmes, en arts par exemple, afin de garantir une certaine uniformité d'une commission scolaire à l'autre.

Il trouve intéressant que le ministère de l'Éducation consulte les parents, mais il faut agir rapidement, parce qu’on vote au mois d’avril les frais scolaires pour l’année prochaine .

Il y a des choses que c’est clair que c’est aux parents de payer, puis il y a des choses qui sont à l’école publique à payer. Romain Vanhooren, président du conseil d'établissement de l'école l'Escalade de la CSD

Les photocopies, les cahiers d’exercices, les calculatrices et les sorties scolaires sont des points d’achoppement récurrents, selon la présidente du conseil d'établissement de l'École du Cheval-Blanc de la CSD, Valérie Dionne.

Des parents et la Fédération des comités de parents du Québec jugent que ces coûts ne devraient pas être payés par les parents vu que ça entre dans la définition de gratuité scolaire qui est dans la Loi sur l’instruction publique du Québec , fait-elle valoir.

Liste plus précise

D’ailleurs, la plupart des parents sont prêts à débourser un certain montant pour leurs enfants, soutient-elle. Mais, la liste des besoins doit être précise.

Par exemple, [il faut] bien définir c’est quoi une sortie scolaire qui vise à appliquer le programme éducatif. Il faut être le plus précis possible pour les conseils d’établissement. Ça rendrait la tâche plus facile , dit-elle.

Avec les informations de Rachel Gaulin