La restauration de l'estuaire de la Petite rivière Cascapédia progresse

Le projet de restauration de l'estuaire à New Richmond va bon train. Les travaux les plus imposants ont récemment été réalisés par le Comité ZIP Gaspésie.

Malgré les difficultés engendrées par les conditions hivernales, la directrice du Comité ZIP Gaspésie, Geneviève Lemoyne, indique que deux ponts ont été démantelés ainsi que leurs remblais.



Ces travaux visent à réduire l'empiètement dans l'habitat du poisson et rétablir le lit de la rivière à son état naturel.

Les travaux visent à améliorer la qualité de l'écosystème de la rivière Photo : Activa Environnement

Mme Lemoyne mentionne que les prochaines étapes du projet sont la végétalisation avec des milliers d'arbres et l'analyse de l'écosystème. Au printemps, on va faire quelques journées de plantation avec plusieurs espèces d'arbres et d'arbustes qui sont déjà présents dans le milieu pour naturaliser les berges , dit-elle.

L'organisme effectuera un suivi au cours des deux prochaines années pour constater l'apport de cette restauration sur les populations de poissons et la qualité de l'eau.

Les travaux ont été réalisés au mois de décembre Photo : Activa Environnement

Pour restaurer cette réserve naturelle, le comité a obtenu une somme de 526 000 dollars de Pêches et Océan Canada en mai dernier, et près de 200 000 dollars du ministère des Transports et de la Fondation de la faune du Québec.

La découverte de sols contaminés au cours des travaux a entrainé des coûts plus élevés, affirme Mme Lemoyne. Dans les remblais, on a trouvé des sols contaminés, ce qui impliquait de traiter la situation de manière différente. La municipalité avait prévu utiliser les remblais pour ses activités, ce qui n'est plus possible avec la contamination , précise-t-elle.