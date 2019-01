Agressions sexuelles : le diocèse d’Edmundston visé par une septième poursuite

Cette dernière poursuite a été déposée le 2 janvier 2019. Le plaignant accuse Claude Levesque, un prêtre aujourd’hui décédé, de s'être adonné à des activités à caractère sexuel, comme des attouchements, ou des rapports sexuels simulés. Les agissements du prêtre auraient débuté vers 1977, alors que la présumée victime était âgée de sept ans. Ils se seraient produits à plusieurs reprises sur une période de quatre années.

Les agressions auraient été perpétrées sur le territoire du diocèse d'Edmundston, plus précisément dans la sacristie et le presbytère de l'église de l'Assomption à Grand-Sault, où Claude Levesque a été prêtre entre 1971 et 1982.

Le prêtre se trouvait en situation d'autorité vis-à-vis du plaignant puisqu'il était enfant de chœur dans cette église. La présumée victime allègue donc que le diocèse d'Edmundston est responsable par procuration des agissements de Claude Levesque et qu'il a été négligent puisqu'il n'a pas suffisamment pris de précautions pour éviter un tel comportement.

Le plaignant affirme avoir souffert et continuer de souffrir physiquement, mentalement et émotionnellement des conséquences de ces agressions. Il réclame donc des dommages-intérêts au diocèse.

Un nouveau prêtre visé

C'est la première fois que le défunt prêtre Claude Levesque est visé par une poursuite pour agressions sexuelles. Il s'agit toutefois de la septième poursuite en trois ans intentée contre le diocèse dans un tel dossier.

Les six autres poursuites visaient les agissements de Rino Deschênes, qui a aussi été condamné à sept ans et demi de prison en février 2015, à la suite d'une poursuite au criminel.

Ayant purgé plus du tiers de sa peine, Rino Deschênes était admissible à la libération conditionnelle totale le 6 août 2017. En raison de la Loi sur la protection des renseignements personnels, Service correctionnel du Canada affirme ne pas pouvoir confirmer si une personne a obtenu une libération conditionnelle ou non.

Aucune des précédentes poursuites n'a été réglée pour l'instant.