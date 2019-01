Mount Polley: la suspension des activités inquiète le maire de Williams Lake

L’entreprise minière Imperial Metals a annoncé lundi que les activités de la mine seraient interrompues pour une durée indéterminée à partir de la fin du mois de mai, en raison de la baisse du prix du cuivre.

Le maire de la municipalité, Walter Cobb, considère que la suspension des activités à Mount Polley est un coup dur pour la communauté. « On ne parle pas seulement des quelques centaines d’employés de la mine, soutient-il. On parle des travailleurs de soutien et de toutes les autres activités qui y sont liées. »

Avec environ 370 travailleurs, la mine de Mount Polley est un employeur important dans la région de Cariboo, d’après le président de l’Association minière de la Colombie-Britannique, Bryan Cox.

Il ajoute que l’arrêt des activités dans le secteur pourrait avoir des répercussions ailleurs dans la province.

Une région qui vit des moments difficiles

Dans les dernières années, les habitants du district régional de Cariboo ont dû faire face aux feux de forêt, en 2017 et 2018, et à un important désastre écologique à la mine de Mount Polley, en 2014, lorsqu'une digue d'un bassin de décantation a cédé, déversant des millions de mètres cubes d'eau et de boues contaminées dans les rivières et les lacs de la région.

« Nous avons traversé des périodes difficiles dans le passé et j'imagine que nous allons devoir nous retrousser les manches et faire ce qu'il faut pour limiter l'impact [de la suspension des activités de la mine] », dit Walter Cobb.

Imperial Metals assure que le nettoyage et la surveillance environnementale se poursuivent, malgré la suspension des activités de la mine.