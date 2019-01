Appel rejeté dans le dossier de Toby Carrier

Le Matanais de 28 ans a été reconnu coupable du meurtre au deuxième degré de son frère et de tentative de meurtre sur ses parents, pour des gestes qui se sont déroulés en 2009.

Au terme de son second procès, il a été condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans.

Le directeur des poursuites criminelles et pénales ( DPCPDirecteur des poursuites criminelles et pénales ) réclamait plutôt un délai de 14 ans. Dans sa requête à la Cour d'appel, il alléguait que le juge de première instance avait commis des erreurs, entre autres dans ses directives au jury et quant au poids accordé à la recommandation du jury.

Les trois juges de la Cour d'appel ont toutefois unanimement rejeté ces arguments lundi, après avoir entendu les représentations du procureur aux poursuites criminelles et pénales.

Le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Thierry Pagé Fortin, indique qu’il prend acte de cette décision, et qu’il est encore trop tôt pour savoir s’il tentera de porter cette décision devant la Cour Suprême.

C'est un recours qui est possible, avec permission. Étant donné que le jugement de la Cour d'appel est unanime, ça prendrait une permission et il y a des critères à respecter avant d'avoir une telle permission , explique Me Pagé Fortin.

Il est beaucoup trop tôt aujourd'hui pour répondre à cette question si c'est un recours que le ministère public désire prendre ou non. Thierry Pagé Fortin, procureur aux poursuites criminelles et pénales

L'avocate de Toby Carrier, Véronique Robert, est satisfaite de cette décision.

Le juge du procès, c'est le juge qui connait la preuve, qui connait les faits, qui est le mieux placé pour imposer une période d'inadmissibilité. J’avoue que j'aurais été déçue si la cour d'appel avait touché à cette peine-là , soutient Me Robert.

L'avocate de Toby Carrier, Véronique Robert Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Possibilité de libération conditionnelle en 2019?

Ce jugement en appel vient confirmer que M. Carrier sera admissible à une libération conditionnelle après 10 ans de prison. Puisqu’il est détenu depuis le 1er avril 2009, il y serait théoriquement admissible cette année.

Toutefois, Me Robert indique que dans les faits, il est improbable que son client obtienne une libération conditionnelle en 2019.

Il est encore dans un pénitencier à sécurité maximale. Il devra, de toute façon, pour demander une libération conditionnelle, être transféré dans un pénitencier avec une sécurité moins lourde , explique Me Robert.

À l'heure où on se parle, M. Carrier ne peut pas faire de demande de libération conditionnelle même si on est en 2019. Véronique Robert, avocate de Toby Carrier

L'avocate de la Défense et le DPCP rappellent tous deux que la décision d’accorder ou non une libération conditionnelle revient aux autorités carcérales et à la Commission des libérations conditionnelles.