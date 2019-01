Les lauréats du prix d'excellence du DAS, ÇABOUGEICI

Présentés par le Directorat de l'activité sportive (DAS) et Radio-Canada Manitoba, les Prix d'excellence ÇABOUGEICI honorent des personnes qui se sont démarquées dans le domaine du sport ou de l'activité sportive et récréative en français au Manitoba. Créés en 2014, les Prix d'excellence #ÇABOUGEICI se divisent en cinq catégories : très jeune athlète, jeune athlète, athlète, mentor et visionnaire.

Les récipiendaires 2018

CHLOÉ DAHL

Chloé Dahl, qui est âgée de 11 ans, pratique la danse acrobatique, un mélange de danse et de gymnastique, depuis qu’elle a 8 ans. Cette année, à la demande de son entraîneur, elle s’entraîne pour prendre part à des compétitions de danse compétitive en duo. Pendant les mois d’été, Chloé Dahl fait de la natation et joue au baseball avec l’équipe Boni Vital. En plus des sports, Chloé Dahl aime dessiner et jouer du ukulélé.

JOSEPH ZARYCHTA



Joseph Zarychta joue au soccer depuis l’âge de 10 ans. Il a commencé avec l’équipe de Greendell avant de rejoindre les rangs de l’équipe Boni Vital. Au cours des trois dernières années, il s’est taillé une place au sein de l’équipe provinciale, avec qui il a remporté deux médailles de bronze. Joseph Zarychta arbitre aussi des parties de soccer pour les jeunes et les adultes et partage sa passion pour le sport en tant qu’entraîneur pour les plus jeunes.

SAMUELLE LEMOINE



Samuelle Lemoine en est à sa deuxième saison avec l’équipe féminine de volleyball, les Rouges de l’Université de Saint-Boniface. En tant que placeuse, Samuelle Lemoine doit faire preuve de stratégie en passant le ballon aux joueuses les mieux situées pour attaquer l’équipe adverse. Elle contribue également à la promotion de son équipe et des autres équipes sportives francophones sur les médias sociaux.



LUC BRÉMAULT



Entre 1994 et 2018, Luc Brémault a été l’entraîneur des équipes de volleyball masculin et féminin de l’école Saint-Joachim à La Broquerie. De plus, il a entraîné l’équipe du Manitoba lors des premiers Jeux de la francophonie canadienne, en 1999. Au-delà des techniques sportives, Luc Brémault a su inculquer à ces équipes une philosophie de vie qui englobe la performance et la bienséance.



CÉCILE DUFRESNE



Cécile Dufresne a été la première Franco-Manitobaine à obtenir un baccalauréat en éducation physique afin d’y enseigner cette matière en français, ce qu’elle a fait au Manitoba pendant 27 ans. Elle a été conseillère pédagogique en éducation physique au Bureau de l’éducation française. Elle a obtenu une maîtrise en science de l'activité physique à l'Université Laval. De plus, elle a enseigné la didactique de l'enseignement de l'éducation physique à l'Institut pédagogique de Saint-Boniface, pour la formation de futurs(es) enseignants(es). Elle a été entraîneure en racquetball auprès de la relève pendant quelques années. Elle est présentement la joueuse de racquetball manitobaine la plus âgée à participer à des compétitions. Elle est également « fitness leader » pour les aînées.