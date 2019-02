Le don - Un récit du balado Vraisemblable

Johanne et Michael Wagner sont aujourd'hui les parents de 10 enfants, cinq biologiques et cinq adoptés.

En 2012, la couple a accueilli les cadettes de la famille, les deux jumelles Phuoc et Binh. Ces dernières d’origine vietnamienne sont nées avec des problèmes de santé qui demandent une greffe du foie.

Mais encore faut-il trouver des donneurs…

En 2015, à travers les médias, l’histoire de cette famille hors de l’ordinaire va toucher des milliers de gens et les donneurs potentiels vont affluer de toute part. Et à travers cette aventure, la famille décide même d'y accueillir leur 10e enfant.

Le don est lu par Nathalie Nadon et ce qu'elle vous raconte est complètement vraisemblable!

Agrandir l’image Johanne Wagner avec dans ses bras Rose, sa première fille - 2000. Photo : Avec l'autorisation de Johanne et Michael Wagner

Johanne, enceinte de son fils Liam et Michael Wagner avec Liam dans les bras. Photo : Avec l'autorisation de Johanne et Michael Wagner

Agrandir l’image Rose, Fiona, Grace et Noah avec Liam, bébé. Photo : Avec l'autorisation de Johanne et Michael Wagner

Johanne entourée de Rose, Grace,Fiona, Liam, Noah et Logan Photo : Avec l'autorisation de Johanne et Michael Wagner

Première rencontre entre Johanne et Toan en 2011 Photo : Avec l'autorisation de Johanne et Michael Wagner

Agrandir l’image Johanne et Michael Wagner au Vietnam, avec Phuoc et Binh en 2012 Photo : Avec l'autorisation de Johanne et Michael Wagner

Agrandir l’image Cérémonie d’adoption des jumelles le 5 novembre 2012 au Vietnam Photo : Avec l'autorisation de Johanne et Michael Wagner

Johanne réconfortant sa fille Phuoc avant son opération et Michael Wagner et Phuoc en convalescence, quelques jours après la greffe du foi. Photo : Avec l'autorisation de Johanne et Michael Wagner

Agrandir l’image Les jumelles, après l’opération de Phuoc et avant la transplantation de Binh Photo : Avec l'autorisation de Johanne et Michael Wagner

Agrandir l’image Johanne et Michael Wagner Photo : Avec l'autorisation de Johanne et Michael Wagner

La famille Wagner en 2016 (à droite) et 2017 (à gauche) avec Kris Chung Photo : Lisa McAvoy

Informations sur l’organisme à but non-lucratif Twins for Hope (Nouvelle fenêtre) .

La lectrice : Nathalie Nadon, chanteuse et comédienne

Agrandir l’image Nathalie Nadon, chanteuse et comédienne Photo : Radio-Canada

Nathalie Nadon détient un baccalauréat en théâtre de l’Université d’Ottawa, une formation en théâtre du Stella Adler Conservatory of Acting et une formation en art cabaret de l’Université Yale.

On la connaît comme chanteuse dans le trio vocal Les Chiclettes. Ce groupe a remporté deux prix Trille Or en 2013 dans les catégories Meilleur Groupe et Découverte.

Comme comédienne, elle a joué entre autres à la télévision dans Les bleus de Ramville, au Théâtre français de Toronto dans Les précieuses ridicules et au Stratford Shakespeare Festival dans Jacques Brel is Alive and Well and Living in Paris.

