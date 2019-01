Des citoyens veulent préserver leur rapport de force contre la minière Canadian Malartic

Les citoyens qui ont intenté une action collective contre la minière Canadian Malartic sauront le 25 janvier si leur demande d'appel est acceptée. Cette procédure conteste un jugement rendu le 4 septembre dernier, qui autorise la minière à négocier des compensations pour les gens qui font partie du recours et qui pourraient s'en exclure.

Leur avocate, Anne-Julie Asselin, a confirmé que la demande de permission d'en appeler sera entendue à Québec à la fin du mois. Par la suite, des dates seront fixées pour les mémoires et pour l'audience.

Selon Me Asselin, le jugement rendu par la juge Marie-Paule Gagnon ouvre une brèche qui risque de diminuer le rapport de force des citoyens dans leur démarche collective.

Dès que la période d'exclusion du recours est terminée, toute offre aux membres doit passer nécessairement par le filtre du tribunal, qui doit juger si elle est juste et raisonnable. Selon nous, le jugement de la juge Gagnon va à l'encontre et brime le rapport de force créé par l'action collective, qui est un outil de justice sociale, affirme-t-elle.

Le jugement du mois de septembre fixe également au 31 décembre 2017 la fin de la période visée par l'action collective, ce que contexte également la demande d'appel qui sera déposée.

Me Asselin précise que les citoyens conservent le droit de sortir de l'action collective et d'entamer des démarches individuelles. Elle croit toutefois que la force d'une action collective demeure plus élevée que des recours singuliers.

Le recours collectif demande des compensations à la minière pour les désagréments causés par la mine.