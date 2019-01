La météo pourrait forcer l’annulation du Championnat ontarien de patinage de vitesse

Les membres du club Pacers d’Ottawa espèrent ne pas avoir à annuler l’événement pour une deuxième année de suite pour les mêmes raisons.

Avec la température qui va être au-dessus de 0 pour les prochains jours, il y a un risque que nous allons perdre une portion de la glace , se désole Éric Lecompte, président du club.

Plus de 80 patineurs des quatre coins de l’Ontario sont attendus pour cette compétition, organisée conjointement par les Pacers et les Concordes de Gloucester samedi et dimanche.

L’événement a attiré une centaine de participants dans le passé, mais l’incertitude entourant sa tenue - le championnat a aussi été annulé en 2016 - a entraîné une baisse dans les inscriptions.

Les organisateurs espèrent que les journées plus froides prévues vers la fin de la semaine permettront aux bénévoles de remettre la glace en état à temps pour la compétition.

C’est un très gros risque, on met beaucoup d’effort pour le bâtir, pour de moins en moins de jours de patinage. C’est décevant , poursuit M. Lecompte.

Éric Lecompte, président du club de patinage de vitesse des Pacers d'Ottawa Photo : Radio-Canada / David Richard

Son club était habitué de pouvoir patiner sur la surface non réfrigérée une cinquantaine de jours par année. L’an dernier, la patinoire a été praticable pendant seulement 23 journées.

Les Pacers comptent sur l’ovale extérieur pour s’entraîner au patinage de vitesse longue piste, une situation qui pourrait avoir des répercussions sur les performances de leurs athlètes sur la scène nationale.

C’est un risque pour nous de ne pas avoir d’athlètes ontariens qui vont pouvoir compétitionner dans ce sport-là dans le futur. Éric Lecompte, président des Pacers d'Ottawa

Si nous n’avons pas d’ovale en Ontario, ça rend les choses beaucoup plus compliquées parce que ça veut dire que nos athlètes vont avoir à voyager à l’extérieur de la province ou à l’extérieur du pays pour pouvoir se qualifier pour les championnats canadiens , détaille Éric Lecompte.

Certains patineurs ont été poussés à aller sur des ovales réfrigérés à Milwaukee et à Lac Placid aux États-Unis pour réussir les standards nécessaires pour se qualifier pour les Championnats canadiens.

La solution : un investissement important

Pour contrer l’impact de la température sur la pratique du patinage de vitesse longue piste à Ottawa, Éric Lecompte aimerait y voir la construction d’un ovale réfrigéré.

C’est la vraie solution , lance le président des Pacers. Ça nous mettrait dans les mêmes conditions que certaines des places où nos athlètes voyagent. On pourrait garantir une période prolongée de patinage, une glace garantie pour les championnats et le temps de pratique.

Il estime que le coût d’un tel projet se chiffrerait entre 8 et 10 millions de dollars. M. Lecompte dit être en discussion avec la Ville d’Ottawa à ce sujet, mais que l’appui de la communauté et des différents paliers de gouvernement sera essentiel à la réalisation du projet.