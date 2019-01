Vols au départ de l'aéroport d'Heathrow suspendus après le signalement d'un drone

L'aéroport londonien d'Heathrow, le plus achalandé d'Europe, a suspendu mardi soir ses vols au départ après le signalement d'un drone, trois semaines après une forte perturbation du trafic aérien à Gatwick pour la même raison.

« Nous répondons à un signalement de drone à Heathrow et nous travaillons étroitement avec la police londonienne pour empêcher toute menace à la sécurité opérationnelle. Par mesure de précaution, nous avons suspendu les départs le temps d'enquêter », a annoncé l'aéroport sur son compte Twitter.

« À environ 17 h 05 aujourd’hui, nous avons reçu des informations concernant un vol de drone dans les environs de l’aéroport Heathrow. Par mesure préventive, l’aéroport de Heathrow a suspendu tous les départs et les agents en place enquêtent en collaboration avec des collègues de l’aéroport », lui a fait écho la police de Londres.

« Nous sommes en contact avec l'aéroport d'Heathrow concernant le signalement du drone. J'ai déjà parlé aux ministres de l'Intérieur et de la Défense, et l'armée se prépare à déployer l'équipement utilisé à Gatwick à Heathrow rapidement si cela devait s'avérer nécessaire », a déclaré sur Twitter le ministre des Transports, Chris Grayling.

L'aéroport de Gatwick, le deuxième plus fréquenté du Royaume-Uni, a été contraint d'annuler ou de détourner un millier de vols entre les 19 et 21 décembre, après que des drones eurent été signalés. Quelque 140 000 voyageurs ont été touchés par cette affaire, qui avait contraint le gouvernement à déployer l'armée en renfort pour assurer la sécurité du site.

La police a également été critiquée pour son traitement de l'affaire, après avoir admis comme « une possibilité » qu'il n'y ait jamais eu de drone à proximité de l'aéroport. Suspecté, un couple avait été arrêté puis relâché sans inculpation. Aucune arrestation n'a eu lieu depuis.

Critiqué pour ne pas avoir suffisamment pris au sérieux le risque éventuel posé par ces appareils, le gouvernement britannique a annoncé plus tôt mardi des mesures renforcées contre les drones. Ces engins seront interdits dans une zone de cinq kilomètres autour des aéroports, contre un kilomètre jusqu'à présent.

À partir du 30 novembre, les détenteurs de drones pesant entre 250 grammes et 20 kilos devront s'enregistrer et passer un test de compétences au pilotage de drones. Les policiers pourront infliger des amendes pouvant aller jusqu'à 100 livres (170 $ CAN) par exemple si un utilisateur de drone refuse de faire atterrir l'appareil ou ne présente pas la preuve de son enregistrement.

Les aéroports d'Heathrow et Gatwick ont dit vendredi investir plusieurs millions de livres dans des équipements anti-drone.

Plus de détails à venir.