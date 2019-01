Montréal : le chargement de la neige commencera demain

Dès 7 h mercredi matin, la Ville de Montréal entreprendra une opération de chargement de la neige, pour ramasser les 10 centimètres tombés la nuit dernière et les 3 à 6 autres prévus au cours des prochaines heures.

La Ville a augmenté cette année le nombre de places de stationnement disponibles pendant ces opérations.

Consultez notre carte pour connaître les endroits où vous pourrez garer votre voiture pendant les opérations de déneigement.

Le coût des opérations de chargement est de 1 million de dollars par centimètre de neige accumulée.

D'ici là, les équipes de la voirie continuent de déblayer les rues et les trottoirs, une tâche qu'elles ont entreprise pendant la nuit.

De plus, des fondants et des abrasifs sont épandus sur les rues et les trottoirs pour sécuriser les déplacements.

Avec les conditions météorologiques actuelles, on emploie pour la chaussée un mélange de 90 % de sel et de 10 % de roches, alors que pour les trottoirs, le mélange est de 50-50, indique Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal.

« On continue [d’en épandre] tant qu’il y aura des précipitations », ajoute-t-il.

Près de 1000 appareils et autant d’employés ont été déployés sur les 10 000 kilomètres de rues de la ville.



Avec des informations de Jacques Bissonet