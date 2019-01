La réalisatrice libanaise Jocelyne Saab est décédée

Son fils a annoncé sa mort lundi soir sur la page Facebook de la réalisatrice, précisant que des funérailles se tiendraient à Paris, où elle vivait depuis des années. Une cérémonie aura lieu ultérieurement à Beyrouth.

Elle souffrait d'un cancer depuis deux ans et est décédée à l'âge de 70 ans dans un hôpital parisien, a précisé un ami à l'AFP.

À l'instar de Maroun Bagdadi, Borhane Alaouié, Heiny Srour ou Randa Chahal Sabbagh, Jocelyne Saab appartenait à la génération de réalisateurs libanais marqués par la guerre civile (1975-1990) qui a précédé celle de cinéastes à succès comme Ziad Doueiri (Beyrouth Ouest, L'insulte) ou plus récemment Nadine Labaki (Caramel, Capharnaüm).

« Elle a participé avec d'autres à la création d'un style cinématographique libano-arabe qui se base largement sur la réalité sur le terrain », a commenté mardi le critique libanais Nadim Jarjoura.

Celle qui avait commencé sa carrière comme journaliste sous la houlette de la poétesse américano-libanaise Etel Adnan est devenue ensuite reporter de guerre pour plusieurs chaînes internationales, couvrant entre autres la guerre d'Octobre et d'Irak, avant de se tourner vers les documentaires et le 7e art.

Elle a réalisé une vingtaine de documentaires dont trois sur sa ville natale : Beyrouth, jamais plus (1976), un an après l'éclatement de la guerre civile, Lettres de Beyrouth (1979), et Beyrouth, ma ville (1982), mais aussi quatre fictions, dont Il était une fois, Beyrouth.

Également photographe et plasticienne, elle réalise en 2005 Dunia, un film dramatique franco-libano-égyptien qui fera scandale et sera censuré en Egypte, car il abordait le thème de l'excision.

« Ils ont excisé mon film », avait alors regretté la réalisatrice, citée par Libération. Le film remportera plusieurs prix, dont le Grand Prix du Jury du Festival du film de Sundance.