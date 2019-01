Une nouvelle convention collective pour les brigadiers de Val-d'Or

Le syndicat des Métallos et la Ville ont procédé à la signature de la convention le 19 décembre dernier, qui a ensuite été ratifiée par les élus lundi soir, lors de la séance du conseil municipal.

Le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil, estime que le nouveau contrat de travail est adapté aux réalités des brigadiers. Il introduit des notions d'équité par rapport à d'autres classes d'employés. Il faut comprendre ici que toutes les personnes qui sont brigadiers scolaires ont un horaire vraiment atypique, explique-t-il. Ça prend des conventions qui reflètent cette particularité.

L'échelle salariale a été abolie, ce que signifie qu'un nouvel employé a le même salaire qu'une personne en poste depuis plusieurs années. Maintenant, tout le monde a un salaire pour le même travail qui est fait , explique Éric Matte, représentant syndical.

Cinq congés mobiles

Cinq journées de congé mobiles sont garanties par la nouvelle convention, ainsi que du nouveau matériel pour assurer la sécurité au travail, comme de crampons pour l'hiver.

Les parties ont toutefois dû faire affaire à un médiateur pour s'entendre, en raison d'un article problématique. Cela a amené à beaucoup de discussions, à un retard sur une entente, parce qu'on ne s'entendait vraiment pas, explique M. Matte. Avec l'aide du médiateur, on a réussi à s'entendre puis à signer une convention pratiquement un an, un an et demi après la fin de leur contrat de travail.

La nouvelle convention collective qui a été adoptée à l'unanimité par les syndiqués touche 16 employés réguliers et 3 temporaires et sera en vigueur jusqu'au 30 avril 2022.