De moins en moins de services dans le Vieux-Québec

« On avait Postes Canada qui était là, on l’a perdu, on avait la Société des alcools, vous savez, au château Frontenac, il y a cinq, six ans, on l’a perdue. Des pharmacies, il n’y a pas grand-chose, des commerces, une épicerie, c’est une série de services qui ne sont pas là », déplore le commerçant Jacques Leclerc.

Le propriétaire de la boutique La malle aux souvenirs, dans le Petit Champlain, affirme qu’il devient de plus en plus difficile de travailler et vivre dans le Vieux-Québec.

Moi, j’adore le Vieux-Québec pour y travailler, mais je n’oserais pas y habiter, malheureusement, à cause de cette perte de services. Jacques Leclerc, propriétaire, La malle aux souvenirs

Des guichets, faute de services

Plusieurs commerçants et résidents du Vieux-Québec se rendaient à la caisse populaire située sur la rue des Jardins, près de l’hôtel de ville, pour faire leurs transactions, retirer de l’argent et effectuer des dépôts.

À partir du 25 janvier, seuls les guichets automatiques demeureront en place. Les habitués de la caisse devront se rabattre sur celle située sur la rue Saint-Jean, dans le faubourg Saint-Jean-Baptiste, ou sur celle de la rue Saint-François Est, dans le quartier Saint-Roch.

La direction de la Caisse Desjardins de Québec justifie la fermeture de l’établissement par la diminution du nombre de transactions au comptoir. Ces dernières auraient chuté de 44 % au cours des deux dernières années.

Services de proximité

À l’instar de Jacques Leclerc, le conseiller de Démocratie Québec Jean Rousseau déplore cette nouvelle fermeture.

« C’est sûr que c’est mal commode et ça, c’est désagréable. La chute de dépôt pour les dépôts de nuit reste là. Bon, ça c’est une chose, mais effectivement, on commence à perdre des services et ça, je dirais que ça affecte l’environnement global du Vieux-Québec », affirme l’élu municipal.

Il croit que Desjardins pourrait poursuivre ses activités à l’intérieur des fortifications en développant des services de proximité faits sur mesure pour les résidents du secteur.

Il pourrait s’agir, à titre d’exemple, de services liés à l’assurance habitation conçus spécifiquement pour les citoyens du Vieux-Québec.

Avec les informations de Camille Simard