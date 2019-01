Des manifestations prévues en appui aux opposants d'un gazoduc en C.-B.

Des dizaines de manifestations sont prévues en Colombie-Britannique, au Canada et même en Europe au lendemain de l'arrestation d'opposants d'un projet de gazoduc dans le nord de la Colombie-Britannique.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a arrêté lundi 14 personnes à un point de contrôle d’un campement fortifié établi par le clan Gidimt’en, membre de la Première Nation Wet'suwet'en. Les opposants veulent empêcher le début des travaux de construction du pipeline Coastal GasLink sur ce territoire.

Dans un communiqué, la GRC indique que ses agents ont procédé aux arrestations après avoir conclu qu’aucune autre solution n’était possible. La force policière avait prévenu plus tôt cette même journée qu’elle entendait faire respecter une injonction pour permettre à TransCanada d'avoir accès à une route forestière et de commencer les travaux de construction du gazoduc.

Des agents de la GRC s'approchent de la barricade d'un campement établi près de Houston dans le nord de la Colombie-Britannique. Photo : Chantelle Bellrichard/CBC

Des membres des Wet'suwet'en ont établi le campement, près de la municipalité de Houston dans le nord de la province, pour bloquer l’accès des ouvriers au site. Ils soutiennent que la compagnie n’a pas obtenu le consentement de ses chefs héréditaires pour aller de l’avant avec le projet. De son côté, TransCanada affirme avoir signé des ententes avec toutes les Premières Nations le long du tracé du pipeline.

Des membres de la Première Nation Wet'suwet'en et des policiers au campement anti-oléoduc dans le nord de la Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Chantelle Bellerichard

Le projet d’oléoduc de 6, 2 milliards de dollars vise à transporter du gaz naturel liquéfié de Dawson Creek à un terminal à Kitimat, sur la côte. Il doit s’étendre sur 670 kilomètres.