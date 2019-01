Ottawa ne pourrait pas se payer des navires et des chasseurs ultramodernes en même temps

Ottawa ne pourra pas se payer en même temps des navires de guerre et des avions de chasse à la fine pointe de la technologie en raison du financement actuellement accordé à la Défense nationale, argue une étude publiée par l'École de politiques publiques de l'Université de Calgary.

Malgré les assurances offertes dans sa politique de défense, le gouvernement Trudeau sera bientôt confronté à des choix difficiles, prévient l’étude du chercheur Alex McColl.

À partir des chiffres du gouvernement fédéral, ce dernier conclut qu’Ottawa devra choisir d’ici le milieu des années 2020 s’il veut injecter plus d’argent dans son budget de défense ou réduire ses ambitions en achetant des avions de chasse moins dispendieux pour remplacer les CF-18.

La raison de ce choix est simple : le gouvernement fédéral n’a tout simplement pas les moyens de poursuivre les deux programmes qu’il suit à l’heure actuelle.

« Le programme de remplacement des CF-18 devra se battre pour du financement en dépit de l’austérité et du caractère pacifique des Canadiens, mais il devra en plus être effectué en même temps que les plus importantes acquisitions militaires de l’histoire canadienne, la Stratégie nationale de construction navale », écrit M. McColl.

Vers l'achat d'avions moins dispendieux

Lors de la dernière campagne électorale, le chef libéral Justin Trudeau s’est engagé à ne pas acheter de nouveaux chasseurs furtifs F-35, jugés trop chers.

Il a plutôt préconisé l’achat d’avions moins dispendieux, afin de pouvoir utiliser les économies ainsi effectuées pour reconstruire la marine.

La façon dont les chiffres se présentent à l’heure actuelle laisse croire qu’il est en voie d’agir en ce sens, écrit M. McColl.

En l’absence de volonté politique pour accorder beaucoup plus que 1,15 % du produit intérieur brut en dépenses de défense, les Forces armées canadiennes ne peuvent plus se permettre d’être une force polyvalente moderne. Ils devraient plutôt se transformer en une force dont la structure est axée sur la Marine. Extrait de l'étude publiée par Alex McColl de l'École de politiques publiques de l'Université de Calgary

La politique de défense présentée par le gouvernement Trudeau en 2017 prévoit que les dépenses annuelles en la matière s’élèveront à 32,7 milliards de dollars en 2025, soit environ 1,4 % du PIB. Mais ces projections ne dépassent pas l’année financière 2024-2025, comme l’a souligné un rapport du bureau du directeur parlementaire du budget (DPB) publié en novembre 2017.

« Ce nouveau plan de dépenses signifie que le budget de la Défense représentera environ 1,1 point de pourcentage du PIB d’ici 2024, une augmentation de plus de 17 % », écrivait le DPB. « Ensuite, les dépenses chuteront de 38 %, pour ne plus représenter que 0,69 point de pourcentage du PIB d’ici 2035. »

Selon Alex McColl, le Canada n’aura probablement pas le choix d’acheter des chasseurs moins chers. « La solution qui offre la meilleure valeur pour remplacer les CF-18 est le chasseur le moins cher engagé dans la compétition, le Saab Gripen », affirme-t-il dans son rapport. Le Super Hornet de Boeing pourrait aussi être une option.

« Je ne dis pas que nous serions forcés » de les acheter, a précisé le chercheur en entrevue à CBC. « Je dirais qu’acheter un chasseur peu coûteux respectant les exigences minimales auxquelles répondent les CF-18 d’aujourd’hui constituerait la politique optimale. »

La Défense nationale a annoncé la semaine dernière qu’il a conclu une entente avec l’Australie pour acheter 18 F-18 usagés, en attendant que de nouveaux appareils soient acquis. L’appel d’offres pour ces nouveaux avions doit être lancé ce printemps, mais le contrat ne devrait pas être octroyé avant 2022.

Un expert en approvisionnement de l’Institut canadien des affaires mondiales, Dave Perry, croit pour sa part que des règles comptables nouvellement adoptées pourraient offrir un peu de flexibilité au gouvernement fédéral. Ces règles permettent à la Défense nationale de répartir le coût de nouvelles acquisitions pendant toute leur durée de vie, plutôt que d’un coup.

M. Perry souligne toutefois qu’Ottawa n’a jamais tenté de reconstruire parallèlement son armée de l’air et sa marine.

Les projets [d’acquisition] de chasseurs et de navires de combat de surface sont de loin les plus importants qui ont été entrepris dans ce pays depuis longtemps, et les réaliser en même temps n’est pas quelque chose que nous avons déjà fait en temps de paix. Dave Perry, expert en environnement à l’Institut canadien des affaires mondiales

M. Perry croit que la question de la capacité du gouvernement de payer pour ses deux programmes d’acquisition en même temps peut faire l’objet de débats. Il s’interroge pour sa part sur la capacité de l’appareil gouvernemental canadien de gérer des programmes d’une telle ampleur.