Saisie de méthamphétamine à Edmundston : 3 hommes accusés

Trois hommes ont été accusés de trafic de stupéfiants à Edmundston, lundi, relativement à une importante saisie de comprimés de méthamphétamines et d'une petite quantité de cocaïne, effectuée en janvier 2018.

André Pelletier, 50 ans, de Montréal, Kevin St-Pierre, 28 ans, de Québec et Rocko Thibault, 26 ans, de Saint-Quentin, au Nouveau-Brunswick, font face à des accusations de trafic de drogue.

Des agents du Groupe des crimes graves et du crime organisé de la GRC basé à l’Île-du-Prince-Édouard avaient saisi 11 000 comprimés de méthamphétamine et une petite quantité de cocaïne lors d’un contrôle routier, il y a un an, près d'Edmundston.

La GRC au Nouveau-Brunswick et la Force policière d’Edmundston avaient collaboré à l’enquête et aux arrestations.

De la drogue à destination des marchés du N.-B., de l'Î.-P.-É.

La méthamphétamine était emballée et était destinée à une distribution à grande échelle, sans doute au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard, selon les autorités.

Dans le cadre de la même enquête, un autre contrôle routier avait mené à la saisie de 50 000 comprimés de méthamphétamine au Nouveau-Brunswick, toujours par des membres de l’unité spéciale prince-édouardienne. Un homme de Moncton, Reg Robichaud, 53 ans fait face à des accusations relativement à cette affaire.

La GRC précise que son enquête se poursuit et que d’autres accusations pourraient être déposées.