Salles d'urgence bondées et personnel épuisé en Estrie

Selon le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie (CIUSSS) - CHUS la situation se stabilise progressivement, même si elle reste difficile. On demande aux personnes ayant des problèmes de santé mineurs d'éviter de se présenter à l'urgence.

Actuellement, 14 personnes sont en attente d'une hospitalisation autant à l'hôpital Fleurimont, qu'à l'hôpital Hôtel-Dieu. Les salles d'urgence sont composent avec un léger engorgement.

La situation est plus problématique à l'hôpital de Granby dans le secteur de Cowansville alors que 33 personnes sont en attente sur civière à l'urgence et que la capacité est de 20 patients.

La période des fêtes c'est difficile. Tout le monde veut avoir des congés, mais dans certains établissements comme celui de Cowansville on a été obligé de diminué les congés fériés pour répondre au manque de personnel. Quand il y a un surplus de patients, on se retrouve aussi avec du personnel qui doit faire du temps supplémentaire obligatoire. La période des fêtes est toujours plus névralgique.

Sophie Séguin, présidente du syndicat des professionnels en soins des Cantons-de-l'Est