Derniers préparatifs pour le début de la saison de pêche blanche sur le lac Saint-Pierre

Cinq cabanes ont déjà trouvé place sur le lac; une quinzaine d’autres devraient les y rejoindre dans les prochains jours.

Pour s'aventurer sur le lac, la glace doit avoir une épaisseur minimum de 15 cm. C'est pourquoi les responsables auraient préféré des froids constants aux variations de température des dernières semaines, qui ont un peu compliqué l'installation des cabanes.

Même si la saison n’est pas encore officiellement ouverte, des amateurs de pêche blanche ont déjà commencé à percer la glace pour taquiner le poisson.

C’est une belle journée : on joue dehors, on passe du temps en famille, on loue la petite cabane où on peut se réchauffer , énumère Isabelle Lemire, qui a initié ses enfants depuis leur bas âge aux plaisirs de la pêche sur glace.

La pêche sur glace ça reste quand même une tradition ici au Québec , explique le gérant de la pourvoirie Domaine du lac Saint-Pierre, Steve Blanchette. C'est quand même très achalandé, il se forme des villages et il y a vraiment une belle dynamique conviviale qui s'installe durant l'hiver.

D’après le reportage de Laurence B. Lemaire