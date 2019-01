Gilbert Rozon se présente à un poste de la police de Montréal

Gilbert Rozon s'est présenté mardi au Centre opérationnel Est du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sur le boulevard Langelier, dans l'est de Montréal, près d'un mois après que le Directeur des poursuites pénales et criminelles (DPCP) ait retenu contre lui une accusation de viol et d'attentat à la pudeur sur une femme en 1979 à Saint-Sauveur-des-Monts, dans les Laurentides.