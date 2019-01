Le magasin La Baie de Winnipeg deviendra un bâtiment désigné historique

Le bâtiment qui héberge le magasin La Baie d'Hudson au centre-ville de Winnipeg fera maintenant partie du patrimoine historique de la ville. Le comité municipal sur la propriété et le développement a voté lundi pour l'ajouter à la liste des ressources historiques.

Le changement de désignation protège plusieurs aspects de cet édifice de six étages, construit en 1926. Ces éléments incluent ses murs extérieurs en calcaire, son auvent emblématique sur les façades est, ouest, et nord, des entrées en bronze et de grandes fenêtres donnant sur le rez-de-chaussée.

La Compagnie de la Baie d’Hudson s’opposait à la désignation, affirmant qu’il était trop coûteux de conserver les éléments caractéristiques du magasin.

Les conseillères Janice Lukes et Sherri Rollins ont voté mardi en faveur de l'idée, et le conseiller Kevin Klein s’y est opposé.

Le président du comité municipal, Brian Mayes, s'est abstenu pour éviter toute impression de conflit d’intérêts.

Le comité a également voté pour l’ajout de l'édifice du Manitoba Club, construit en 1905 sur Broadway, à la liste des bâtiments historiques.