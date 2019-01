L'APCHQ lance un nouveau programme de certification pour les entrepreneurs

Si vous habitez au Québec et souhaitez pour la nouvelle année effectuer des rénovations, vous serez sans doute curieux d'apprendre que l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) met en place un nouveau programme de certification pour les entrepreneurs avec de nouvelles exigences.

Cette certification remplace le programme Réno-Maître qui a été abandonné le 31 décembre 2018.

Pour être certifiés APCHQ, les membres de l'association devront suivre une formation sur l'éthique professionnelle et le service à la clientèle, s'engager à suivre un programme de formation continue, recourir obligatoirement au service de médiation de l'Office de protection du consommateur, se soumettre à un sondage de satisfaction et en demeurer au-dessus de la barre des 85 %, respecter un code de conduite, détenir une assurance responsabilité civile d'un montant minimum de 2 millions.

Benoît Mottard, directeur général de l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec section Outaouais, a précisé en entrevue à l’émission les Matins d’ici que les entrepreneurs doivent aussi se soumettre à une enquête de crédit auprès de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Nous avons ajouté des critères plus rigoureux, plus exigeants par rapport à l’entrepreneur pour satisfaire la clientèle qui est de plus en plus exigeante , a expliqué le directeur général de la section Outaouais de l'APCHQ.

Les consommateurs veulent ce type d’entrepreneur qui se démarque et sont prêts à payer pour des entreprises qui sortent du lot. Benoît Mottard, directeur général de la section Outaouais de l'APCHQ

L’Outaouais, l'Île de Montréal et la Montérégie-Suroît sont des régions ciblés pour mieux faire connaître le nouveau programme de certification.

L’Outaouais a été choisi parce que c’est une région où la rénovation est en forte croissance et où des gens ont répondu dans un sondage qu’ils vont effectuer des rénovations au cours des prochains mois , a mentionné Benoît Mottard.

L’organisme souhaite que le programme Certifié APCHQ devienne une véritable référence et une marque de confiance pour les consommateurs en regroupant plus de 2000 entrepreneurs de la province.