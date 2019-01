Après des années d'abandon, la patinoire de Louvicourt est maintenant pratiquable

La Ville a officialisé lors de la séance du conseil municipal de lundi l’octroi d’un contrat pour l’entretien de la patinoire de Louvicourt durant toute la saison 2019. Elle a été refaite. Les buts sont installés, on invite les citoyens des environs à aller s’en servir sur place , a expliqué le maire, Pierre Corbeil, en marge de la séance du conseil municipal de lundi.

M. Corbeil explique que la Ville avait choisi de ne plus entretenir la patinoire ces trois dernières années puisqu’il n’y avait pas eu de demande de la part des citoyens. La prise de parole du citoyen Patrick Girard en novembre dernier, en séance publique du conseil municipal, a toutefois convaincu la Ville de financer l’entretien pour cette saison hivernale.

M. Girard affirmait alors porter la parole d’une dizaine de famille de Louvicourt lorsqu’il s’était adressé aux élus le 19 novembre dernier. Leur raison (à l’administration municipale), c’est qu’il n’y a pas personne qui veut le faire, mais j’ai l’impression que l’effort n’était pas là. Depuis l’année passée, je fais des démarches, puis ça ne bouge pas , avait-il déclaré en entrevue, en marge de cette séance.« On va faire une évaluation de l’achalandage, voir s’il y a un besoin réel puis s’il est fondé

