Les propriétaires d’un concessionnaire estiment qu’une des règles d’affichage est trop stricte à Val-d’Or

Les propriétaires du concessionnaire automobile Val-d'Or Chrysler Dodge Jeep Ram situé sur la 3e Avenue à Val-d'Or ont contesté une décision des élus concernant les règles d'affichage lors de la séance du conseil municipal de lundi. Ils souhaitent installer les logos des quatre différentes marques sur le bâtiment, mais la Ville n'autorise pas plus de trois enseignes sur une même façade de cette superficie.

Le concessionnaire automobile Val-d’Or Chrysler Dodge Jeep Ram a été agrandi au courant des derniers mois. Le directeur général, Paulin Roy, souhaite maintenant installer les logos des quatre différentes marques sur le bâtiment, mais la Ville n’autorise pas plus de trois enseignes sur une même façade de cette superficie.

Il prétend que les logos étaient pourtant sur le bâtiment, avant les travaux de rénovation. M. Roy a tenté d’obtenir la permission de la Ville d’y installer les quatre bannières, par l’entremise d’une demande de dérogation mineure, mais sans succès jusqu’à présent.

Le directeur général du concessionnaire automobile Val-d’Or Chrysler Dodge Jeep Ram, Paulin Roy, s'est présenté devant le conseil municipal à Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Seule Ville au Québec?

M. Roy a déclaré lors de la séance du conseil municipal de lundi que selon lui, toutes les autres villes du Québec autorisent aux entreprises d’avoir les quatre logos du concessionnaire sur une même façade.

Si vous allez sur Google puis que vous vérifiez toutes les villes au Québec où il y a une concession automobile, les quatre marques sont là : Chrysler, Dodge, Jeep et RAM Paulin Roy, directeur général du concessionnaire automobile Val-d’Or Chrysler Dodge Jeep Ram

Le maire de Val-d’Or s’est montré surpris par cette affirmation.

Suspension de la décision

Le conseil municipal a alors proposé à M. Roy de se munir d’une enseigne électronique qui permettrait d’afficher toutes les marques, sans enfreindre la réglementation municipale. Une proposition qui n’a pas semblé convenir au directeur du concessionnaire. M. Roy estime que cette option serait refusée par Chrysler, pour une question d’image corporative.

Pour l’une des rares fois, le conseil municipal a suspendu sa décision de refuser la demande de dérogation mineure de M. Roy. Cette décision a été proposée par le maire Pierre Corbeil, après qu’il eut écouté les arguments des propriétaires du concessionnaire.