Les cliniques d’hiver de la ministre McCann pour contrer l’engorgement des urgences

En Montérégie, à Salaberry-de-Valleyfield, l’urgence de l’hôpital du Suroît affiche un taux d’occupation de 255 %, alors que dans le nord de l’île de Montréal, l’hôpital Fleury en est à 172 %. Ce ne sont que deux exemples parmi tant d’autres hôpitaux dont le taux d’occupation à l’urgence dépasse 100 %.

« Pendant les mois d'hiver, il faut augmenter l'accessibilité des cliniques médicales, des médecins et des équipes de première ligne et nous travaillons en ce sens en ce moment », indique la ministre, qui était de passage au micro de Gravel le matin, mardi.

La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann Photo : Radio-Canada

Les médecins de famille se sont engagés auprès du gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) pour être plus disponibles pour les patients durant les mois d'hiver, ajoute la ministre McCann.

La successeure de Gaétan Barrette à la Santé indique qu’elle a demandé la participation des groupes de médecine de famille (GMF) et des CLSC de la région métropolitaine afin qu’ils augmentent leur disponibilité.

Vingt-cinq cliniques à Montréal ont levé la main et sont prêtes à étendre leurs heures d'ouverture ainsi qu’à rendre disponibles des médecins omnipraticiens, et ce, dès la semaine prochaine, assure la ministre.

Montréal et la couronne de l'île sont les deux régions les plus problématiques au Québec, souligne l'élue caquiste.

Être prêt pour l'hiver prochain

Tous les ministres de la Santé doivent réfléchir à des solutions pour désengorger les urgences et rares sont ceux qui découvrent la recette miracle. Pouquoi serait-ce différent cette fois?

« Idéalement, les cliniques d'hiver devraient commencer en décembre, avant le temps des fêtes, et c'est ce qu'on va faire l'année prochaine, explique la ministre. Il y a plus de besoins l'hiver et il faut planifier ces cliniques-là au mois de septembre. Il faut le faire d'avance, et cette année, on le fait de façon accélérée. C'est pour ça qu'on commence le déploiement la semaine prochaine. L'année prochaine, on va commencer en décembre et ça ira jusqu'en avril. »

La ministre de la Santé assure donc avoir la collaboration de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) pour lancer ses « cliniques d'hiver ». Mais qu'en est-il du personnel infirmier, qui, on le sait, ne suffit pas actuellement à la tâche? « On doit commencer par trouver des solutions pour atténuer la charge de travail dans les établissements où la situation est criante, comme à Saint-Eustache ou à l'hôpital du Suroît », lance-t-elle.

Par ailleurs, Mme McCann soutient qu’il n'y a pas de pénurie d'infirmières auxiliaires au Québec, puisque seulement 38 % travaillent à temps complet. « Voilà du personnel qui pourrait nous aider dans certaines régions », pense-t-elle.

La ministre n’exclut pas la possibilité de créer des postes permanents pour ces emplois.