Conditions routières difficiles dans la région de Montréal

Les automobilistes qui convergent vers l'île de Montréal devront être patients et redoubler de prudence en raison de la chaussée enneigée et de la poudrerie qui causent d'importants ralentissements partout sur le réseau.

Dès 4 h 30, la circulation était au ralenti sur l’ensemble des grands axes autoroutiers parce que les rues de la métropole et des banlieues étaient couvertes de neige.

Plus de 10 centimètres de neige sont tombés sur la région de Montréal au cours de la nuit. De 2 à 5 centimètres sont encore attendus sur la métropole.

La circulation est perturbée sur l'autoroute métropolitaine à Montréal, alors que dans l'est de l'île les files de véhicules s'étirent en direction ouest de Repentigny jusqu'à l'échangeur Anjou.

La situation est également très lourde sur l'autoroute 25 sud, à Terrebonne, où le bouchon s'étire sur la 440 jusqu'à la montée Saint-François.

À Laval et dans les Basses-Laurentides, l’autoroute 15 sud est congestionnée sur toute la longueur de Blainville jusqu’à la jonction de l’autoroute 40, à Montréal.

La circulation est très lourde sur l'autoroute 13 sud, entre les boulevards Dagenais et Samson à Laval.

La présence de lames de neige et de poudrerie intense complique les déplacements en Montérégie, principalement sur la 30 entre Sorel et Salaberry-de-Valleyfield, prévient Christian Fortin, du ministère des Transports du Québec. La circulation est fortement au ralenti sur les autoroutes 10 et 20.

La majorité des routes de la région de Montréal étaient couvertes de neige tôt mardi matin. Photo : Radio-Canada

« Pour l'heure de pointe de ce matin, ce sera très difficile », ajoute M. Fortin, qui explique que la poudrerie réduit beaucoup l'efficacité des opérations de déneigement, car le vent soulève une partie de la neige déblayée et la dépose à nouveau sur la chaussée après le passage des déneigeuses.

La situation météorologique devrait cependant s'améliorer en matinée avec la fin des chutes de neige dans la métropole.