Une tempête va déverser jusqu’à 30 cm de neige par endroits en Atlantique

Une faible neige doit commencer à tomber sur le Nouveau-Brunswick, mardi. La tempête doit sévir durant la soirée et la nuit jusqu’à mercredi matin.

Les régions du centre et du nord-est du Nouveau-Brunswick devraient recevoir de 15 à 30 cm de neige, et les autres de 15 à 25 cm de neige. De la pluie devrait succéder à la neige, mercredi, dans le sud de la province.

En Nouvelle-Écosse, la neige doit commencer à tomber durant la soirée et s’étendre jusqu’au Cap-Breton d’ici mercredi matin. De 5 à 10 cm de neige sont prévus pour le sud-ouest, et de 10 à 15 cm sur l’est. La neige sera suivie de 10 à 20 mm de pluie.

Des vents très forts du sud-est, dont les rafales peuvent atteindre 140 km/h, sont prévus pour le Cap-Breton, mercredi.

À l’Île-du-Prince-Édouard, la neige doit commencer à tomber mercredi matin et se transformer en pluie durant l’après-midi. Une dizaine de cm de neige avec des vents de 80 km/h sont prévus.

Le mauvais temps devrait aussi sévir sur Terre-Neuve, de mercredi à jeudi, avec un mélange de neige, de pluie verglaçante et de pluie.

Les météorologues n’avancent pas de quantités pour le moment, mais ils estiment que la neige sera plus forte sur l'ouest et le nord de Terre-Neuve, et que la pluie sera plus forte sur le sud-est. Une longue période de précipitations verglaçantes est possible sur l'est et le nord-est.

Des vents forts dont les rafales peuvent atteindre 100 km/h sont prévus pour la région de Port-aux-Basques à compter de mercredi après-midi.