La neige et le vent pourraient compliquer l'heure de pointe

Environnement Canada prévoit de 5 à 20 centimètres de neige dans l'est ontarien et dans l'ouest du Québec, tandis que les vents causeront de la poudrerie à plusieurs endroits.

Des avertissements de neige sont en vigueur dans l’Outaouais, dans les Laurentides et au Témiscamingue. La neige s’est intensifiée au cours de la nuit. On prévoit de 15 à 20 centimètres de neige dans ces régions et une dizaine dans la région de Montréal.

L'est ontarien est également touché par un bulletin météorologique spécial. On prévoit de 5 à 10 centimètres de neige ainsi que du grésil.

La plupart des routes sont enneigées ou partiellement enneigées dans l'ouest du Québec, selon le site web de Transports Québec. La visibilité est réduite à plusieurs endroits sur le réseau.

La circulation s'effectue déjà au ralenti sur l'autoroute 40 vers l'ouest, à partir de Repentigny. La même situation prévaut dans l'ouest de Montréal, où la circulation est au ralenti sur les autoroutes 20 et 40 est en direction du centre-ville de Montréal.

Environnement Canada a émis un avertissement de vent pour les secteurs de Lacolle, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean-sur-Richelieu, Marieville, Sorel ainsi que Verchères et Beloeil. Les vents pourraient souffler jusqu’à 90 km/h.

Si vous devez prendre la route ce matin, la prudence s’impose.

Selon Environnement Canada, les vents devraient diminuer en milieu de journée.

Transport par autobus et en avion

Sur le site web d’Orléans Express, on ne rapporte aucun retard, mais tous les départs sont accompagnés d’un statut « alerte météo », ce qui signifie qu’on pourrait revoir les heures de départ et d’arrivée en fonction de l’évolution des chutes de neige et des vents.

Du côté de l’aéroport Montréal-Trudeau, on ne rapporte pas de retards en ce qui concerne les arrivées prévues aujourd’hui. On annonce toutefois que certains départs sont déjà annulés.