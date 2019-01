Programme d’éducation sexuelle : une affaire d’éducation et pas de Constitution, selon le gouvernement Ford

La décision du gouvernement ontarien d'éliminer des éléments du programme d'éducation sexuelle ne contrevient en rien à la Constitution et ne constitue pas un manquement aux droits de la personne. Ce sont, en substance, les arguments que les avocats de la province vont défendre en cour cette semaine.

Le gouvernement a déposé un document de 126 pages en prévision des audiences qui doivent commencer mercredi en Cour supérieure.

L’Association canadienne des libertés civiles (ACLC) et la Fédération des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario (FEEO) contestent la décision du gouvernement Ford d’éliminer le programme d’éducation sexuelle modernisé sous les libéraux et de revenir au programme élaboré à la fin des années 1990.

Ces groupes réclament un retour à l’enseignement du programme mis à jour adopté en 2015.

La province soutient que sa décision relève des politiques en matière d’éducation et de la prise de décision démocratique, et non de la loi constitutionnelle.

Aucun programme scolaire de l’élémentaire n’est enchâssé dans la Constitution , fait valoir le gouvernement dans ses arguments écrits. On n’y précise pas quels sujets liés à la santé sexuelle doivent être enseignés, les détails qui doivent être communiqués ou en quelle année ils doivent être présentés aux élèves.

Revenir au programme enseigné avant 2015 n’est pas discriminatoire, selon les avocats du gouvernement, ne brime pas la liberté d’expression ou n’entre pas en conflit avec les valeurs centrales de la Constitution que sont la vie, la liberté et la sécurité de la personne .

Une manifestation d'enseignants en faveur du maintien du programme modernisé. Photo : Radio-Canada / Philippe de Montigny

La Fédération des enseignants estime cependant que le retour au vieux programme scolaire constitue un risque pour les élèves, parce qu’il a été mis au point avant l’avènement des médias sociaux. D’autres changements importants sont survenus depuis son adoption comme la légalisation du mariage entre conjoints de même sexe, la reconnaissance de l’identité de genre et l’évolution de la notion du consentement.

L’Association des libertés civiles considère pour sa part que le retrait du programme des notions d’orientation sexuelle, d’identité de genre et de relations entre partenaires de même sexe contrevient aux droits des élèves LGBT et des parents.

L’adoption du programme modernisé, par le gouvernement libéral de Kathleen Wynne, avait donné lieu à d’importantes manifestations de parents conservateurs et de groupes religieux.

