Magog invite ses citoyens à repenser la sortie 118

Le secteur est particulièrement achalandé l’été avec près de 10 000 véhicules circulant dans le coin.

C’est quand même convoité, c’est une entrée de ville, c’est une sortie d’autoroute, c’est très achalandé, il y a un potentiel de développement et on s’est dit : […] "Pourquoi on ne demanderait pas aux citoyens ce qu’ils verraient à cet endroit-là?" , a indiqué la mairesse de Magog, Vicki-May Hamm.

La zone qui se trouvera sur la planche à dessin comprend les terrains situés en périphérie du chemin de la Rivière-aux-Cerises, entre l’autoroute 10 et Orford, et ceux situés sur la rue Merry Nord, au sud de l’autoroute.

Pour l’occasion, une équipe du département de science politique de l’Université de Sherbrooke assistera aussi à la rencontre dans le cadre de l’élaboration d’une politique de participation citoyenne.

La consultation aura lieu le 29 janvier de 19 h à 21 h au centre communautaire de Magog.

Les intéressés doivent s’inscrire avant le 23 janvier sur le site Internet de la Ville ou par téléphone au 819 843-3333, poste 336.