Légère baisse du taux de chômage, vieillissement de la population, faible taux d'activité : un économiste analyse les hauts et les bas de l'année 2018 et ce qui est à surveiller pour 2019.

Je qualifierais ça d’une année moyenne parce qu’on a eu un peu de création d’emploi, mais en même temps il y a des gens qui quittent le marché du travail, qui deviennent inactifs , lance d’emblée l’économiste à la retraite Samuel Lebreton. La croissance d’emploi est trop petite pour dire que l’année a été bonne, explique-t-il.

D’ailleurs, ajoute-t-il, le taux d’activité, soit le nombre de personnes en âge de travailler qui sont actives sur le marché de l’emploi, a diminué à un point tel que c’est le plus bas taux d’activité depuis à peu près 20 ans .

La baisse du taux de chômage, une inquiétude pour les travailleurs saisonniers?

Le taux de chômage est un des éléments pris en compte dans le calcul de l’assurance-emploi au Canada. Ainsi, si la baisse de ce taux est une bonne nouvelle pour l’économie de façon générale, cela pourrait être inquiétant pour les travailleurs saisonniers qui craignent un retour du trou noir cette année.

Plusieurs ont manifesté contre le trou noir de l'assurance-emploi au Nouveau-Brunswick en 2018 (archive). Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Si je regarde le Nord-Est et le Sud-Est, les deux régions du Nouveau-Brunswick les plus touchées, le taux de chômage a diminué assez fortement, donc le mauvais côté c’est qu’ils ont plus de difficulté à avoir accès à l’assurance-emploi , explique Samuel Lebreton.

Le Nouveau-Brunswick face à une pénurie de travailleurs

Samuel Lebreton s’inquiète aussi de la pénurie de main-d’oeuvre qui guette le Nouveau-Brunswick. On s’inquiète à cause du vieillissement de la population et on n’a pas nécessairement les jeunes pour remplacer les personnes qui vont partir à la retraite bientôt.

Il rappelle que l’immigration est souvent proposée comme solution, mais doute que le Nouveau-Brunswick attire et conserve assez d’immigrants pour combler le manque de travailleurs.

Quoi surveiller en 2019?

Si quelques emplois ont été créés en 2018, ce sont surtout des emplois dans le secteur public, en santé par exemple. Samuel Lebreton surveillera donc le rôle que prendra le secteur privé dans la création d’emplois en 2019.