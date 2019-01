Peut-on vraiment prédire l’avenir?

À l'aube de la nouvelle année, il peut être tentant de vouloir savoir de quoi elle sera faite. Certaines personnes ont alors recours à des devins et autres médiums, mais est-ce vraiment fiable?

Les manières de lire l’avenir ne manquent pas. Dans le marc de café, les feuilles de thé, la célèbre boule de cristal, voire même dans les asperges, rien n’est trop innovant pour découvrir de quoi demain sera fait.

Trouver des signes pour prévenir l’avenir ne date pas d’hier, selon Dany Plouffe, physicien expert des pseudosciences qui effectue des recherches à l'Université McGill à Montréal.

« Il y a toujours eu plusieurs façons d'essayer de prédire l’avenir, explique-t-il. La position des étoiles a notamment beaucoup été utilisée ».

Connaître l’avenir était d’ailleurs un privilège réservé à l’élite.

« Il y a eu des rois de certains pays qui interdisaient aux gens de faire affaire avec des astrologues afin de conserver le pouvoir », rappelle Dany Plouffe.

Mais aussi convoité que soit ce savoir, les méthodes employées ne sont pas vraiment scientifiques, selon le physicien.

Prédire, c'est possible

Dany Plouffe ne rejette néanmoins pas le principe de la prédiction. « Si la question est: peut-on prédire l’avenir? La réponse est clairement oui », affirme-t-il.

D'après lui, la prédiction reste applicable dans des cas d’utilisation d’outils scientifiques comme les probabilités.

« On peut prédire à quelle heure le soleil va se coucher, on peut prédire la météo du lendemain, la loterie aussi ou le résultat quand on joue à pile ou face », donne-t-il en exemple.

La prédiction d’une tendance est donc possible. Ce qui le serait moins, c'est la divination.

« Si quelqu’un réussit à prédire l’avenir de façon systématique et rigoureuse alors, ça veut dire qu’il y a un intérêt scientifique majeur, reconnaît Dany Plouffe. Sauf que ce qu’on voit souvent c’est que les prédictions sont imprécises ».

Pour le scientifique, les devins se rattachent davantage à des descriptions vagues ou des événements hautement probables comme l’élection d’un candidat politique.

Des coups du hasard

Enfin, il admet que certaines personnes puissent de temps à autre tomber juste. « Ce qui est normal, c’est que de temps à autre, par hasard, des gens y parviennent. Si ça n’arrive pas, c’est là qu’est l’anomalie. »

Il explique que si l’on suit le principe des probabilités, il est normal que des personnes puissent par exemple tomber juste de temps à autre sur les bons numéros de la loterie.

Il ajoute néanmoins que les devins qui ont donné une prédiction précise une fois ne peuvent pas renouveler l’exploit sur le long terme.