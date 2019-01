Être atteinte de la maladie d'Alzheimer à 39 ans

La mère de Saint-Romuald connaissait bien la maladie neurodégénérative, puisque son père a aussi été atteint d’alzheimer à un âge précoce. Il y a 11 ans, quelques jours avant la mort de son père, un neurologue avait annoncé à Sandra Demontigny qu’elle avait 50 % de risques d’en souffrir.

« J’ai comme eu un trois ou quatre mois de panique intense [...] un moment donné, ça finit par se calmer », se souvient-elle.

Ce moment a changé sa façon de voir la vie. « Mes actions étaient souvent orientées vers ça. Moi, quand je veux faire quelque chose, je le fais », raconte-t-elle.

Sandra Demontigny a donc beaucoup voyagé, en plus de travailler à l’étranger avec sa famille.

Le savoir ou pas?

Des médecins lui avaient déjà proposé un test de dépistage pour vérifier si son frère et elle portaient le gène responsable de la maladie.

« Mon frère voulait faire le dépistage et moi je ne voulais pas. Qu’est-ce que je vais faire avec ça de toute façon? Je suis un peu mitigée, mais de le savoir, ça va bousiller le reste de ma vie. »

Je profite du temps que j’ai là et après ça, on verra. Finalement, le diagnostic est tombé il y a quelques mois. Sandra Demontigny

Ensuite, les années ont passé et elle a eu l’impression de perdre quelques facultés.

« J’ai l’impression que je deviens de moins en moins intelligente », se disait-elle. C’est l’impression qu’elle avait alors qu’elle étudiait à l’Université Laval au deuxième cycle.

« Quand j’essayais d’apprendre des choses qui étaient quand même dans mon domaine, en santé, j’avais l’impression que ça glissait dans ma tête. »

« J’avais même l’impression d’être décalée par rapport aux autres collègues qui étaient aussi dans le même métier que moi. J’avais l’impression qu’ils parlaient un autre niveau de langue », ajoute-t-elle.

Le diagnostic

Une série d’oublis ont précédé son diagnostic. L’épisode le plus marquant est celui des bottes. Sandra Demontigny ne reconnaissait plus ses propres bottes qu’elle avait laissées dans son entrée.

Même si son entourage lui confirmait qu’il s’agissait bel et bien de ses bottes, ce n’est que le lendemain matin qu’elle a fini par reconnaître qu’elles lui appartenaient.

En plus d’avoir de mauvais résultats à l’université, elle a aussi oublié d’aller chercher son fils à l’école. « Il m’a appelé et j’ai fini par aller le chercher, mais j’étais rendue chez nous », raconte-t-elle.

Écrire pour ventiler

Afin de ventiler un peu et de partager son histoire, elle a créé une page Facebook. « Au moins, ça va sortir, et s’il y a du monde qui le lit, tant mieux. »

Elle avait d’ailleurs cherché une page sur l'alzheimer précoce, mais sans succès.

« De voir que des gens me répondent, m’encouragent [...] il y a des gens qui m’écrivent, parce qu’ils ont des gens atteints dans leur famille, et on échange là dessus, et il y a des proches aidants. C’est un espace qui me permet d’en parler. »

Mourir

Sandra Demontigny a arrêté de se faire du souci avec sa maladie quand elle a décidé qu’elle ne voulait pas vivre les derniers moments.

« On dirait que je me suis mise à être plus légère. Si c’est ça, ça sera ça. Ma position est maintenue et ma famille est au courant. »

« La fin fin fin de la maladie est très difficile pour la personne qui le vit, et pour les gens autour. Et je pense qu’il y a moyen de partir dans un moment plus digne [...] de dire au revoir à mes proches en étant là et positivement », termine-t-elle.