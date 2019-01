Une météo en dents de scie dans l’Est en 2018

Dans l'ensemble de l'Est-du-Québec, l'année 2018 a été particulièrement marquante par son manque de précipitations, selon Environnement et changement climatique Canada.

Le météorologue Alexandre Parent observe que Mont-Joli a reçu 25 % moins de pluie que la normale, soit 481 millimètres cette année contre 632 millimètres en moyenne.

Les précipitations de neige sont par contre très stables, c'est-à-dire qu'il est tombé 19 centimètres de moins que la moyenne.

« Les experts du climat nous annoncent une augmentation de la fréquence et de la force des tempêtes », rappelle Serge Bourgeois, directeur de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme des Îles-de-la-Madeleine. Photo : Radio-Canada / Luc Paradis

Gaspé aurait reçu quant à elle 218 millimètres de pluie de moins que la normale se situant autour de 779 millimètres annuellement, ce qui représente une baisse de précipitations de 28 %. Elle aurait toutefois reçu 102 centimètres de neige de plus que la normale.

Aux Îles-de-la-Madeleine, en 2018, le météorologue note 162 millimètres de précipitations de pluie et de neige de moins que la moyenne.

Sept-Îles aurait reçu 196 millimètres de précipitation de moins par rapport à la normale qui oscille autour de 1120 millimètres.

Ce « déficit », particulièrement vécu aux mois de mai à août, est semblable à ce qui a pu être observé en 2017, remarque Alexandre Parent.

Oui, on a eu un janvier, un mois de mars également neigeux. Octobre et novembre ont été neigeux, mais ils n'ont pas compensé le manque de précipitations qu'on a eu de mai à août. Alexandre Parent, météorologue pour Environnement et changement climatique Canada

Les conditions météorologiques ont compliqué les déplacements en décembre, notamment sur la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada / Mathieu Boudreault



Écarts de température

La moyenne annuelle quant aux températures demeure très stable, selon Environnement et changement climatique Canada :

- Mont-Joli : 0,2 degré Celsius de plus que la moyenne;

- Gaspé : 0,1 degré Celsius de moins que la moyenne;

- Sept-Îles : 0,3 degré Celsius de moins que la moyenne;

- Îles-de-la-Madeleine : 0,4 degré Celsius de plus que la moyenne – une différence qui peut commencer à être significative, selon Alexandre Parent.

M. Parent met ces quelques dixièmes de degré en perspective :

Quand on regarde sur une base mensuelle, en météorologie ça devient significatif quand on s’écarte de la moyenne de plus d’un degré. Par contre, quand on atteint la valeur de deux degrés, on se rend compte que ça fait les manchettes […] Quand on atteint la marque des trois degrés, souvent, on s’approche des valeurs record , explique le météorologue.

Plage de Penouille, Parc Forion Photo : Radio-Canada / Luc Paradis

C'est à l'échelle mensuelle que le météorologue observe de grands écarts par rapport aux moyennes, avec plusieurs vagues de chaleur et de froid.

On peut dire que 2018 n'a pas été de tout repos. On a vraiment eu un effet qu'on pourrait appeler yo-yo ou de contre-balancier. Alexandre Parent, météorologue pour Environnement et changement climatique Canada

On a eu une fin d’hiver relativement chaude, quoique avril a été très froid par la suite et on se rappellera également juillet et août qui ont été très chauds et contre-balancés par octobre et novembre qui ont été plus froids , résume-t-il.

Le mois d'août à Saint-Germain-de-Kamouraska Photo : Radio-Canada / Laurence Gallant

Des saisons qui se décalent

Le météorologue confirme que depuis une douzaine d’années, ses collègues et lui observent que le printemps est de plus en plus frais et que la chaleur estivale vient de plus en plus tard.

Il y a pas nécessairement encore d’explication scientifique démontrée, mais disons qu’on a connu beaucoup plus de printemps frais ces derniers 12 ans et qu’on a eu des étés qui s’étiraient dans l’automne. Ça, ce n’est pas simplement une impression. Alexandre Parent, météorologue pour Environnement et changement climatique Canada

Toutefois, Alexandre Parent estime qu’il faut des données compilées sur au moins 30 ans, confirmant cette tendance, pour vraiment parler d’un déplacement de saisons ou d’une « nouvelle climatologie ».