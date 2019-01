Coups de feu à Dieppe : la GRC diffuse les informations au compte-gouttes

Les informations sont diffusées au compte-gouttes depuis samedi. Après 48 heures, le fil des événements de l'altercation sur le boulevard Adélard-Savoie à Dieppe demeure nébuleux.

La Néo-Écossaise de 25 ans a agi de façon menaçante à l’arrivée des policiers et elle était en possession d’une arme, sans plus de précisions sur la nature de cette arme, se contente de répéter la GRCGendarmerie royale du Canada depuis dimanche.

La veille, le communiqué de presse stipulait arrestation d'une femme ayant fait feu sur des premiers intervenants .

Arrestation d'une femme ayant fait feu sur des premiers intervenants https://t.co/AAfhUs9fwC #Dieppe — GRC N.-B. (@GRCNB) 5 janvier 2019

C’étaient les informations qu’on avait samedi et maintenant, on est où on est avec l’enquête , rétorque la porte-parole de la GRC, Jullie Rogers-Marsh.

On n’a pas changé la version. Jullie Rogers-Marsh, porte-parole de la GRC

La caporale Jullie-Rogers-Marsh, porte-parole de la GRC Photo : Radio-Canada / CBC

La GRCGendarmerie royale du Canada refuse désormais de préciser si la jeune femme détenait une arme à feu.

Chose certaine, un membre de la GRC a quant à lui fait feu sur la femme, confirme la GRCGendarmerie royale du Canada .

Jullie Rogers-Marsh n’était toujours pas en mesure de confirmer si la femme se trouvait en état d’arrestation lundi soir, 48 heures après les événements. Aucun chef d’accusation n’a toutefois été déposé pour l’instant.

On n’a pas une semaine, 24 heures, 48 heures pour informer le public avec les informations , justifie Mme Rogers-Marsh. On fait notre enquête en premier, pis quand on est dans une situation qu’on peut aviser le public, on fait ça à temps.

La suspecte est toujours hospitalisée, mais la GRCGendarmerie royale du Canada refuse de préciser son état de santé.

L’Équipe d'intervention en cas d'incident grave de la Nouvelle-Écosse ( SiRTÉquipe d'intervention en cas d'incident grave de la Nouvelle-Écosse ) mène une enquête indépendante sur les actions des policiers de la GRCGendarmerie royale du Canada au cours de cet incident.

La SiRT n’a toujours pas commenté l’intervention policière.

48 heures d’attente

L’ouverture de l’enquête indépendante de la SiRT pourrait expliquer le mutisme de la GRCGendarmerie royale du Canada , croit la criminologue à l’Université de Moncton, Marie-Andrée Pelland.

Ils ne pouvaient pas répondre aux questions, parce qu’un de leurs policiers est sous enquête , observe Mme Pelland. Elle estime que l’heure est aux réponses.

Est-ce que l’intervention était légitime ? Est-ce que ça respectait la loi sur la police ? Est-ce que ça a assuré notre sécurité ? Marie-Andrée Pelland, criminologue

Mme Pelland soutient que le manque de transparence nuit à la confiance du public envers les forces policières.

Ça place les citoyens dans une situation d’insécurité , conclut la criminologue.

Le périmètre de sécurité entourant le lieu de l'accident, dimanche après-midi. Photo : Radio-Canada / Guillaume Aubut

L’argument l’enquête est en cours est très fréquent dans de telles circonstances, explique le professeur de criminologie à l’Université St-Thomas, Jean Sauvageau.

Tant qu’une enquête est en cours, ça devient une explication assez classique du fait qu’on ne rende pas d’information publique, qu’on ne commente pas , croit-il.

M. Sauvageau rappelle que la SiRTÉquipe d'intervention en cas d'incident grave de la Nouvelle-Écosse se dit sous-financée et qu’il ne faudrait pas se surprendre que l’enquête prenne un certain temps.

Avec les informations de Margaud Castadère-Ayçoberry, Alix Villeneuve et Michèle Brideau