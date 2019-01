La nouvelle direction du Garage Café mise sur le local

Le nouveau gérant du Garage Café sur le boulevard Provencher à Winnipeg veut proposer des produits locaux et une carte des bières 100 % manitobaine.

Michel Rouire a acheté le Garage Café du quartier Saint-Boniface le 14 octobre dernier avec deux partenaires, le docteur Gilles Pinette, et le retraité Ed Melna.

Le nouveau gérant connaît bien l’établissement : « Pendant deux ans, j’ai aidé mon ami, l’ancien propriétaire Raymond Beaudry, à gérer le restaurant pendant qu’il était malade. »

Michel Rouire veut à présent conserver l’esprit du Garage Café tout en lui donnant un côté plus local.

On va probablement être le premier restaurant à Winnipeg qui va juste servir de la bière locale Michel Rouire, gérant du Garage Café

Parmi la sélection, quelques bières Torque sont prévues, mais bien que les partenaires de Michel Rouire soient propriétaires de la brasserie, il n’y a selon lui aucun lien direct entre les deux entreprises.

« Il n'y a pas de lien du tout avec Torque Brewing, précise le gérant. Les propriétaires de Torque, ce sont cinq différentes personnes (et) il y en a deux qui sont mes partenaires ».

La logique de la consommation locale doit également selon lui se poursuivre dans l’assiette.

« On veut des ingrédients des fermes aux alentours et de producteurs locaux pour la préparation de la nourriture », indique Michel Rouire.

Conserver l'esprit du lieu

Pour autant, il n’est pas question de changer l’esprit du lieu, affirme-t-il. Le Garage Café conservera son esprit francophone et sa musique sur scène.

« Ça nous fait chaud au cœur, c’est ce qu’on encourage. Ça démontre qu’il y a une sensibilisation qui a été faite », déclare Michelle Gervais, la directrice Tourisme Riel.

Elle est notamment sensible aux efforts faits par ce commerce, comme d’autres sur le boulevard Provencher, pour entrer dans la nouvelle image de marque du quartier: Passion & Histoire.

Cette dernière entend notamment mettre l’accent sur l’histoire et les liens de la communauté francophone de Saint-Boniface. « On guette toujours tout changement dans Saint-Boniface, surtout lorsqu’on perd un propriétaire aussi intègre que l’était Raymond et son équipe », affirme-t-elle.

Pour elle, l’intérêt du lieu résidait dans son côté communautaire où tout le monde s’y retrouvait.

« On connaissait toujours quelqu’un », se rappelle Michelle Gervais, qui garde bon espoir pour l’avenir avec le nouveau propriétaire.

« Il voit le potentiel et le pourquoi d’être à Saint-Boniface », conclut-elle.

Avec des informations de Gavin Boutroy