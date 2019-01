Gene Zwozdesky : la francophonie albertaine perd « un grand ami »

« On a perdu un homme vraiment extraordinaire dans la politique albertaine et canadienne », a partagé Léo Piquette, ancien député albertain.

Sa voix tremblotante s’emplit soudainement de rire quand il parle de Gene Zwozdesky, un collègue de longue date, mais surtout un ami qu’il côtoie alors qu’ils sont tous deux enseignants dans les années 70.

« Il voyait que j’étais fier de ma francophonie. Lui était fier de sa culture ukrainienne : nous avions les même désirs de nous voir valorisés dans cette province qui avait beaucoup nié dans le passé les minorités », poursuit-il.

Élu pour la première fois en 1993, M. Zwozdesky a été à la tête de plusieurs ministères au sein du gouvernement albertain, notamment aux ministères de la Santé, des Relations avec les Autochtones, de l’Éducation et du Développement communautaire.

« Il a vraiment aidé la fondation et l'agrandissement des écoles françaises, parce qu’avant ça, on mourrait avec le manque de financement pour les petites écoles », le remercie M. Piquette.

Originaire d’Ukraine, Gene Zwozdesky « avait à coeur les valeurs canadiennes, principalement la dualité linguistique », explique Denis Tardif, ancien directeur-général du Secrétariat francophone de l’Alberta.

On était alliés dans la même cause, la cause de garder nos cultures et nos langues.

Léo Piquette