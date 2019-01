Une entreprise de toiture d’Ottawa écope d’une amende de 80 000 $

L'entreprise ottavienne Ottawa Permanent Roofing inc. a été reconnue coupable après qu'un de ses employés eut subi de graves brûlures sur un chantier à l'été 2017.

À l'issue d'un procès unilatéral, l'entreprise a reçu une amende de 80 000 $ , peut-on lire dans un communiqué transmis lundi après-midi. L'entreprise ne s'est pas présentée devant les tribunaux pour se défendre.

Les événements remontent à juillet 2017. Un ouvrier d'Ottawa Permanent Roofing avait alors subi des brûlures aux bras, aux jambes et au torse, après qu'une colle utilisée pour installer une membrane eut pris feu sur le balcon d'une résidence.

Violations à la Loi sur la santé et la sécurité au travail

Selon le ministère du Travail de l’Ontario, il n'y avait pas d'extincteur sur le balcon. Il n'y avait pas non plus de marche à suivre écrite en cas d'urgence et les travailleurs n'avaient pas de voie de sortie appropriée pour quitter le balcon.

Tous ces éléments contreviennent au Règlement ontarien sur les chantiers de construction, qui oblige notamment les constructeurs à établir par écrit des procédures d'urgence pour le chantier et veiller à leur respect et à ce que la zone de travail comporte une voie de sortie adéquate pour permettre l'évacuation des travailleurs en cas d'urgence .

Ces omissions vont aussi à l’encontre de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario.

Par ailleurs, la propriétaire et un employé de cette même entreprise ont été accusés d'avoir fraudé près de 50 clients en novembre dernier par le Service de police d'Ottawa.