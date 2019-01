Une entreprise de résidences pour aînés fait face à 85 poursuites pour négligence

La multinationale Revera qui possède des complexes résidentiels pour personnes âgées dans l'Ouest canadien et en Ontario, fait l'objet de poursuites judiciaires déposées par environ 85 familles au pays, qui l'accusent de négligence envers les aînés sous ses soins.

Ces familles allèguent que le personnel et les médecins traitants ont fait preuve de négligence ayant causé ou contribué à la mort de personnes âgées.

Au Manitoba, les centres Charleswood Long Term Care Home, Beacon Hill Lodge and Parkview Place sont nommés dans les cinq poursuites déposées à la Cour du Banc de la Reine.

Selon ces poursuites, les plaignants affirment que la négligence et les lacunes dans les soins prodigués par la partie défenderesse ont causé ou contribué de façon importante au décès de résidents.

Les documents déposés à la cour blâment, sans les nommer, cinq médecins qui ont été employés par Revera ou ont été sous contrat avec l’entreprise, ainsi que 10 infirmières et personnel de soutien, qui ne sont pas nommés. La poursuite allègue que les médecins ont manqué à leur obligation de diligence.

Aucune de ces allégations n’a été prouvée devant le tribunal.

Revera est une entreprise privée qui possède 500 résidences pour personnes âgées au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis, dont 12 au Manitoba et plus de 100 en Ontario, où l’entreprise est basée.

Manque de personnel allégué

Selon l’avocate Melissa Miller, qui travaille pour la firme de Toronto Howie Sacks & Henry LLP, les poursuites déposées contre Revera jusqu’ici concernent des résidences situées dans l’Ouest canadien et en Ontario, mais d’autres pourraient suivre, ce qui pourrait porter à 120 le nombre de poursuites totales.

Dans chacune, on demande de 1,75 million à 3 millions de dollars en dommage et frais juridiques, précise Melissa Miller. Sur l’ensemble du pays, les dommages réclamés pourraient atteindre de 150 à 175 millions de dollars.

Le thème commun à toutes, dit-elle, concerne le manque de personnel dans les résidences de Revera. « Il y a trop de résidents et pas suffisamment de personnel, et ils ne peuvent pas accorder à chacun des résidents le temps et l’attention dont ils ont besoin », dit l’avocate.

Un cas manitobain

Au Manitoba, les filles de Marlene Greenwood, Kelly Thibodeau et Coral Doherty, font partie des 85 familles qui poursuivent l’entreprise.

Marlene Greenwood est décédée à 72 ans au centre Charleswood Long Term Care Home, où elle a vécu les trois dernières années de sa vie.

Dans sa poursuite, la famille de Mme Greenwood accuse le personnel de négligence envers des personnes « âgées et fragiles » qui sont « extrêmement vulnérables », ce qui aurait contribué au déclin et à la mort prématurée de Marlene Greenwood.

Mme Greenwood a emménagé à la résidence Charleswood Long Term Care Home en 2014 parce qu’elle souffrait de démence et d’un trouble neurologique, selon ses filles.

La résidence Charleswood Long Term Care Home est située sur le boulevard Roblin à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Travis Golby

Elle a bientôt été atteinte de la gale, pour laquelle elle a été soignée. Mais quand, plus tard, elle a de nouveau eu des problèmes cutanés, le personnel de la résidence n’a pas reconnu les symptômes de la gale, indiquent ses filles.

Les documents déposés par la poursuite allèguent que Mme Greenwood n’a pas subi de tests et qu’on n’a pas diagnostiqué la gale qui, lors de cette seconde manifestation, lui a causé beaucoup de douleur et d’inconfort.

Elle avait de la difficulté à communiquer ce qu’elle ressentait en raison de sa démence et de son état neurologique dégénératif, selon sa famille.

Son état a empiré au point qu’elle refusait les bains et perdait du poids. Après une brève hospitalisation à l’hôpital Grace, elle est revenue à la résidence de Charleswood le 23 août 2017 où elle est morte quelques heures plus tard. L’autopsie a confirmé qu’elle était atteinte de la gale, sans spécifier la cause de la mort.

Environ deux semaines avant son décès, Kelly Thibodeau a pris cette photo des mains de sa mère. L'autopsie révèlera que ces croûtes étaient un résultat de la gale dont elle était atteinte. Photo : Kelly Thibodeau

Un porte-parole de Revera

L’Office régional de la santé de Winnipeg stipule que chaque personne vivant dans un foyer pour personnes âgées est en droit de recevoir 3,6 heures de soins par jour. Revera « rencontre ou dépasse ces exigences », indiquait mercredi Larry Robert, le directeur principal des affaires commerciales de l'entreprise, dans une déclaration écrite.

« L’ORSW fournit le financement pour couvrir le salaire du personnel de première ligne, ce qui comprend les infirmières autorisées, les infirmières auxiliaires et les aides en soins de santé. Revera alloue entièrement ces ressources pour rencontrer les exigences gouvernementales, et les fonds inutilisés pour ces services sont retournés au gouvernement », affirme Larry Robert.

Selon le porte-parole de Revera, l’entreprise estime qu’aider ses résidents âgés est « un grand privilège et aussi une grande responsabilité ».

« Nous nous engageons à fournir un environnement sûr et compatissant dans lequel tous nos résidents sont traités avec dignité et respect », écrit-il.

L’entreprise n’a pas encore reçu les poursuites et ne peut commenter les allégations, indique Larry Robert.

Selon les allégations des plaignants, Revera fournit des services moindres pour maximiser ses profits.

« La partie défenderesse est consciente qu’il y a un prix à payer pour sa façon de maximiser les profits : des soins insuffisants, des blessures, des douleurs et de la souffrance, ainsi que des mortalités douloureuses qui se produisent de façon prématurée dans les foyers pour personnes âgées de Revera », peut-on lire dans les documents.

Les firmes Oakley & Oakley PC et Diamond & Diamond, qui représentent les plaignants, croyaient au départ pouvoir déposer un recours collectif. Mais toutes les parties ont renoncé à cette possibilité.

Les plaignants déposent plutôt des actions collectives en responsabilité civile au cours desquelles chaque famille aura sa propre poursuite contre Revera, même si les cas seront traités en un seul groupe, explique Melissa Miller.

D'après les informations de Bryce Hoye de CBC