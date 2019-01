Les rénovations tardent dans les locaux de Shergym

Chaque jour, de 250 à 300 jeunes s'entraînent au CERAS, le voisin du Palais des sports. Les conditions ne sont pas toujours idéales.

Un de nos gros problèmes dans la salle ce sont nos deux sols de gymnastique acrobatique. Le plancher n’est pas au niveau, ça fait des bosses. Pour la stabilité des chevilles, ce n’est pas ce qu'il y a de mieux , a donné en exemple le directeur technique de Shergym, David Altmeyer.

« Comme le plancher des sols n’est pas à niveau, ça fait des dénivelés et c’est dangereux pour les chevilles des athlètes, le matériel s’abime beaucoup plus vite », a révélé le directeur technique de Shergym, David Altmeyer. Photo : Radio-Canada

Des poutres et des planchers qui ne sont pas à niveau, des plafonds trop bas pour permettre la pratique du trampoline : la liste de rénovations à effectuer s’allonge et nuit même aux athlètes de haut niveau.

On fait des mouvements plus compliqués et on peut se perdre dans les airs et mal retomber. On ne voudrait pas se faire mal , a ajouté l’athlète au niveau national chez Shergym, Jérôme Pilon.

Il faudrait que le sol soit remis droit pour qu’on puisse installer du bon matériel, on tarde à le faire et les athlètes attendent. David Altmeyer, directeur technique de Shergym.

En février, les élus municipaux ont approuvé un projet de 6 millions de dollars pour faire du CERAS un centre sportif. Seul hic : l'aide espérée de Québec n'est jamais venue.

Vous avez vu la situation financière de la Ville de Sherbrooke lors du budget en décembre dernier, a rappelé le président par intérim du comité du sport et du plein air, Vincent Boutin. Les sous se font rares. C'est sûr que ça va prendre l'aide du gouvernement du Québec pour être capable de boucler ce budget-là.

Lueur d'espoir : la députée caquiste de Saint-François, Geneviève Hébert, dit faire de ce dossier une priorité pour 2019. Un soutien qui arrive à temps puisque le nombre de membres officiels au club a doublé en trois ans pour se chiffrer à un peu plus de 1600.