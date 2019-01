Obstétrique de Bathurst : le syndicat des infirmières réagit

Paula Doucet, présidente du Syndicat des infirmiers et des infirmières du Nouveau-Brunswick (SIINB) assure d’abord que Vitalité a pris la bonne décision en interrompant le service d’obstétrique de Bathurst. Cette décision était nécessaire pour assurer la sécurité des patients et du personnel infirmier.

Elle refuse toutefois que les infirmiers et infirmières en congé de maladie prennent la responsabilité de la pénurie de personnel.

La raison pour laquelle les infirmières et les infirmiers prennent des congés de maladie est directement liée aux nombreuses heures supplémentaires travaillées, y compris aux relais de plus de 24 heures et aux unités qui manquent de personnel depuis trop longtemps.

Paula Doucet, présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau‑Brunswick Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Le réseau de santé Vitalité a prolongé la fermeture du service d’obstétrique vendredi passé. La réouverture devait avoir lieu lundi, mais a été reportée au 4 février.

La véritable cause de cette fermeture et les nombreux autres problèmes auxquels la profession infirmière est confrontée dans la province devraient être imputés à ceux qui ont le pouvoir d’effectuer des changements, mais qui n’ont rien fait pour améliorer la situation. Paula Doucet, présidente du Syndicat des infirmiers et des infirmières du Nouveau-Brunswick (SIINB)

Selon Paula Doucet, le Syndicat avait averti le gouvernement, les régies régionales de la santé et les autres intervenants que, s’ils n’agissaient pas, la crise des soins infirmiers dans notre province s'aggraverait avant qu'elle ne s'améliore .