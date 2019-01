La Ville de Winnipeg prévoit un surplus de 14 millions de dollars

L'administration municipale affirme que ces économies supplémentaires proviennent, entre autres, des revenus du Service de police de Winnipeg ou encore des améliorations du Service de l'urbanisme.

La Ville dit que c'est aussi le fruit d'une meilleure gestion des dépenses en avantages sociaux et en salaires du Service d'incendie et de soins paramédicaux.

La Ville de Winnipeg dit que le coût des récentes opérations de déneigement ne devrait pas avoir de répercussions sur le surplus. Photo : Radio-Canada / Holly Caruk

Dans un communiqué, le président du Comité d'orientation permanent des finances, Scott Gillingham, note que les dépenses de déneigement actuelles n'auront pas de répercussions sur le surplus. Ce qui, selon lui, met la Ville dans une situation avantageuse pour finir l'année.

La Ville a l'intention de verser cet excédent en entier ou en partie dans son fonds de stabilisation.

Pour sa part, le conseiller de Saint-Vital, Brian Mayes, qualifie cet excédent de bonne nouvelle mais prévient toutefois que 2019 comportera son lot de défis.

« Pour cette année, il y a un défi avec le budget des services de police et de pompiers. Il y a également les routes et les ruelles. On doit chercher des solutions à tous ces défis », explique-t-il.

Surplus de 12,8 millions pour Winnipeg Transit

Le surplus prévu de Winnipeg Transit, inscrit dans le même rapport de la Ville de Winnipeg, est séparé des 14,2 millions de dollars, précise le document. En attendant que la Ville dévoile son budget, probablement en février, on ignore comment le transporteur public compte dépenser cet argent.

Le surplus de 12,8 millions de dollars pourrait ainsi servir à financer l'amélioration de la sécurité dans les transports en commun et des services, ainsi que le gel des tarifs d'autobus approuvé par le conseil municipal en décembre dernier.

Dans un rapport remis le 2 janvier au comité des services publics de la Ville, Winnipeg Transit recommande l'installation de boucliers de protection à bord de ses 630 autobus afin de protéger les conducteurs. Le coût de ce projet est estimé à un peu plus de 3 millions de dollars.

La Ville de Winnipeg procédera à la dernière mise à jour de sa situation financière le 11 janvier.