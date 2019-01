Une nouvelle surfaceuse pour le club Caribou-Conscrits

Le club de motoneige Caribou-Conscrits reçoit une aide financière du gouvernement fédéral pour l'entretien des sentiers sur les monts Valins et sur le territoire de Saguenay. Ottawa accorde un montant de 195 000 $ qui servira à l'achat d'une nouvelle surfaceuse.

Chaque hiver, les équipes du club de motoneige Caribou-Conscrits doivent entretenir quelque 800 kilomètres de sentiers.

Il s’agit d’une huitième surfaceuse pour le club qui compte l’une des plus importantes flottes au Québec.

Pour nous, c'est très important pour assurer la qualité des sentiers et aussi la sécurité. Ça nous permet d'avoir beaucoup plus de polyvalence au niveau des opérations , explique Joachim Simard, président du club Caribou-Conscrits.

Une surfaceuse neuve coûte environ 400 000 $. Le montant accordé par le gouvernement fédéral provient d’un programme spécial dédié au tourisme.

C'est fait pour attirer des gens dans nos régions, pour pouvoir aussi contribuer à l'économie locale. On sait que les commerces de proximité, que ce soit l'hébergement, les restaurants, les stations d'essence, je pense que ça fait, comme on dit chez nous, virer l'économie , souligne le député de Lac-Saint-Jean, Richard Hébert.

Voici à quoi va ressembler la nouvelle surfaceuse. Photo : Radio-Canada

Les récents modèles de surfaceuses sont plus efficaces et plus économiques en termes de consommation d'essence. Une saison de motoneige représente 5000 heures de travail pour le club Caribou-Conscrits.

Comme la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est prisée par les motoneigistes de l'extérieur et que la saison y est plus longue, les clubs misent beaucoup sur le futur modèle de financement pour l'entretien des sentiers.

En 2020-21, il n'y a plus de choix de clubs, la Fédération prend le contrôle des droits d'accès et va répartir l'argent en fonction du nombre de kilométres, du nombre de machines pis du nombre d'heures de surfaçage , précise Joachim Simard.

La nouvelle surfaceuse est fabriquée dans la région de Granby. Elle devrait être livrée d'ici la fin du mois de janvier.

D’après les informations de Frédéric Tremblay