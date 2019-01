Hugo Richard signe avec les Alouettes

Moins de deux mois après avoir conclu sa carrière chez le Rouge et Or avec une conquête de la Coupe Vanier, le quart-arrière Hugo Richard s'est entendu sur les termes d'un contrat de deux ans avec les Alouettes de Montréal.

Boudé par toutes les équipes de la Ligue canadienne de football (LCF) au dernier repêchage, le quart-arrière originaire de Saint-Bruno, en banlieue de Montréal, n’a jamais cessé de croire en ses chances d’atteindre les rangs professionnels.

Le voilà qui rentre à la maison pour jouer pour l’équipe de son enfance. Non seulement cela, mais l'organisation des Alouettes a confirmé qu'elle lui laisserait la chance de se faire valoir à sa position naturelle de quart-arrière.

Hugo a connu toute une carrière dans les rangs universitaires et il n'a cessé de s'améliorer au fil des saisons, en plus de gagner de nombreux honneurs d'équipe et individuels , a expliqué le directeur général des Alouettes, Kavis Reed, par voie de communiqué

Il mérite une chance de se faire valoir au poste de quart et nous allons lui donner l'opportunité de le faire avec l'équipe de sa ville natale, avec laquelle il est déjà familier.

L’un des quart-arrières les plus performants de l’histoire du football universitaire québécois, Hugo Richard, 24 ans, a conclu sa carrière de cinq saisons avec le Rouge et Or avec deux bagues de la Coupe Vanier, 10 271 verges par la voie des airs, 70 passes de touché et seulement 19 interceptions. Le mobile quart arrière a également ajouté 30 touchés au sol. Richard a été nommé joueur par excellence au Québec à trois reprises.

Un seul quart-arrière du Rouge et Or a atteint la LCF avant lui, soit son entraîneur Mathieu Bertrand. Mais Bertrand avait dû changer de position et plutôt faire carrière comme centre-arrière chez les professionnels.