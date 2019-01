Un chargement record de 800 tonnes avance doucement sur l'autoroute en Alberta

Une colonne de séparation aussi longue qu'un terrain de football a entamé dimanche son voyage entre Edmonton et Fort Saskatchewan. C'est la charge la plus lourde à jamais circuler sur les autoroutes de la province, selon le gouvernement de l'Alberta.

Cette colonne servira à séparer le propane du propylène, afin que ce dernier puisse être recyclé en polypropylène — un plastique souvent utilisé dans la construction de réservoirs.

L’énorme morceau d’équipement est parti dimanche soir du parc industriel où il a été construit. Il lui faudra quatre jours pour atteindre sa destination finale, le complexe pétrochimique Heartland de l’entreprise Inter Pipeline, au sud de Fort Saskatchewan. La circulation risque d’être ralentie dans plusieurs secteurs autour de la capitale d’ici là. Des habitants ont aperçu l’objet vers 8 h lundi matin sur l’autoroute 14 à l’est de l’autoroute 21.

L’objet est long de 96 mètres, mais le cortège de véhicules qui le transporte mesurera, à son apogée, 179 m de long, 9,5 m de large et 13 m de haut. Il occupe deux voies d’autoroute et une partie de l’accotement. Le convoi circule sous les limites de vitesse et s’arrête périodiquement, selon le gouvernement albertain.

La colonne est six fois plus lourde que les plus gros camions utilisés dans les sables bitumineux, selon le gouvernement. Lorsqu’elle sera installée, elle sera plus haute que la rampe de saut à ski des Jeux olympiques de Calgary en 1988.

Itinéraire prévu: