Volleyball : un trio limoulois choisit le Rouge et Or

Avec les champions collégiaux nationaux dans sa cour, l'équipe masculine de volleyball du Rouge et Or ne se casse pas la tête quand vient le temps de recruter. Trois joueurs vedettes des Titans de Limoilou se grefferont à la formation de Pascal Clément la saison prochaine.

Le Rouge et Or a confirmé dans les derniers jours que l’attaquant Nicolas Fortin, le central Jonathan Girard et le libéro William Bergeron avaient tous choisi de poursuivre leurs études à l’Université Laval.

« Sur les sept joueurs partants de l’équipe des Titans qui a gagné le championnat canadien l’année passée, tous auront suivi avec nous sauf un qui a arrêté ses études. Ça reste dans la famille », s'est réjoui Pascal Clément lundi.

Des trois Titans qui joindront son équipe la saison prochaine, c’est d’abord Fortin qu’a recruté l’entraîneur du Rouge et Or. C’est que Clément connaît l’attaquant de La Malbaie depuis longtemps, ce dernier ayant pris part, adolescent, au camp de volleyball du Rouge et Or.

« Ce n’est pas un très grand joueur en termes de taille, mais il a des qualités athlétiques exceptionnelles », explique-t-il à propos de celui qui mène le circuit collégial pour les attaques marquantes par match.

« lI saute très, très haut et il a une force de frappe impressionnante pour son physique. Il est aussi polyvalent. Il peut jouer autant à gauche du terrain qu’à droite. »

Du renfort de taille

En Jonathan Girard, un colosse de 6’7’’ (2m04) et 234 livres de Donnacona, le Rouge et Or ajoutera une présence intimidante au bloc. Un ajout non négligeable puisque le talon d’Achilles de l’excellente formation actuelle est la taille, aucun joueur ne dépassant 6’5’’ (1m98).

« C’est un gars qui a commencé le volleyball tardivement, il y a quatre ans. Il s’est bien développé à Limoilou et on va essayer de le faire progresser offensivement pour en faire un attaquant plus percutant. Mais dans toutes les phases de jeu, en match ou à l’entraînement, on a besoin d’avoir de très grands joueurs. »

Finalement, le polyvalent Bergeron, qui peut jouer comme passeur et libéro, conférera au Rouge et Or un peu plus de profondeur. Si ce dernier doit vraisemblablement patienter un peu plus avant de voir du terrain, Pascal Clément décrit l’athlète de 5’11’’ comme « très bon techniquement ».

De père en fils

Comme quoi le volleyball coule dans les veines de certaines familles, Nicolas Fortin et Jonathan Girard sont tous deux fils de joueurs de volleyball que connaît très bien Pascal Clément.

« Pour la petite histoire, j’ai entraîné le père de Jonathan, François, lorsqu’il jouait pour l’équipe du Québec en 1991 », raconte celui qui pilote l'équipe du Rouge et Or pour une 27e saison.

Marc-André Fortin, père de Nicolas, est quant à lui un ancien joueur des Titans de Limoilou.