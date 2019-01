Une émission qui donne le ton : L'Heure du concert

Une émission d’envergure

La première émission de L’Heure du concert propose des pages musicales des compositeurs Camille Saint-Saëns, Hector Berlioz et Léo Delibes, entre autres.

Le ton est donné.

Présentée 207 fois jusqu’au 31 mars 1966, L’Heure du concert offrira aux téléspectateurs une exploration du monde de la musique classique.

La musique orchestrale, mais aussi le ballet et l’opéra, sera en vedette les dimanches soir à la télévision publique canadienne.

Durant son existence, l’émission engage le nombre impressionnant de 13 957 artistes dont 533 viennent de l’étranger. L’Heure du concert présente les meilleurs talents canadiens et internationaux.

Dans la très longue liste des noms, retenons celui du pianiste Claudio Arrau — dont nous présentons un bref extrait de sa prestation du 5 mars 1964 — le guitariste Andrés Segovia et le chorégraphe George Balanchine.

Sous la baguette de Pierre Mercure

Le musicien Pierre Mercure et réalisateur de télévision est le grand orchestrateur de L’Heure du concert.

Un des piliers de L'Heure du concert est l’Orchestre symphonique de Radio-Canada.

Créée en 1952, la formation qui a compté jusqu’à 80 musiciens, interpréta des dizaines de concerts dans le cadre de cette émission.

Dans un studio de télévision, le chef d'orchestre Pierre Mercure dirige les musiciens qui sont devant lui. Photo : Radio-Canada / Henri Paul

Pierre Mercure proposera par ailleurs, en partie ou en version intégrale, plusieurs chefs-d’œuvre de l’opéra qui avaient rarement été montés au Canada.

L’éventail des œuvres proposées est vaste et s’étend à l'oeuvre du compositeur Jean-Philippe Rameau Les fêtes d’Hébé, à Cosi fan tutte de Wolfgang Amadeus Mozart en passant par Le barbier de Séville de Giochino Rossini.

L’Heure du concert accorde une place privilégiée aux arts contemporains qui font ainsi une entrée remarquée à la télévision canadienne.

La musique et la danse, mais aussi la peinture, la sculpture et la poésie du vingtième siècle y sont à l’honneur.

Des œuvres comme Le sacre du printemps du compositeur russe Igor Stravinsky et des artistes d’avant-garde comme le compositeur et chef d’orchestre français Pierre Boulez sont ainsi présentés au public canadien.

Pierre Mercure utilisa par ailleurs L’Heure du concert pour faire valoir les talents canadiens.

Un total de 13 424 artistes du pays a été vu durant l’existence de cette émission.

Un des premiers épisodes a mis en vedette le pianiste torontois Glenn Gould. Des émissions spéciales rendront hommage par ailleurs aux compositeurs Claude Champagne et Roger Matton.

Quelques productions affichèrent aussi des distributions entièrement canadiennes.

C’est le cas par exemple du ballet L’enfant et les sortilèges du compositeur Maurice Ravel.

Une reconnaissance internationale

La production L’enfant et les sortilèges se démarque pour une autre raison.

L’épisode, diffusé le 27 décembre 1956, fait preuve de prouesse technique. Le son et l’image y sont réalisés à la fois en direct et en simultané. Frédéric Back et Robert Prévost illustrent et réalisent les animations qui sont également une nouveauté à l’époque.

Ces nouveautés techniques de L’enfant et les sortilèges impressionneront fortement les participants du congrès international de la musique qui se tient en 1957 à Salzbourg en Autriche.

Cet épisode n’est pas le seul à être reconnu sur la scène internationale.

En 1965, le réalisateur Pierre Morin et son équipe reçoivent un Emmy Award de l’Académie nationale américaine de télévision pour les Arts et les Sciences pour leur production de l’opéra Le barbier de Séville.

Le prix souligne la valeur exceptionnelle d’une émission produite à l’extérieur des États-Unis.

Une équipe du tonnerre à Radio-Canada

Appuyé par le conseiller artistique Gabriel Charpentier, Pierre Mercure est aussi entouré de techniciens sonores, de décorateurs et de coutumiers qui tous excellent dans leurs métiers.

Ces artisans placent au cœur de cette émission l’imagination, la fantaisie et l’audace.

Dessin de Frédéric Back illustrant le Vieux-Paris avec la Cathédrale Notre-Dame-de-Paris au centre Photo : Radio-Canada

Pour vous donner une idée de l'ampleur des réalisations de ces derniers, voyons un exemple parmi tant d'autres : un dessin préparatoire de Frédéric Back des décors pour l'opéra Faust d'Hector Berlioz recréant le Paris médiéval.

La fin d'une époque

Le 29 janvier 1966, Pierre Mercure décède dans un accident d’automobile alors qu’il voyage en France.

Dans les mois qui suivirent sa mort, L’Heure du concert subit plusieurs modifications. Le 18 septembre 1966, elle est intégrée à la série Les Beaux dimanches.

L’Heure du concert contribuera à l’éducation et à l’appréciation de la musique classique par de nombreux Canadiens.

L’émission a aussi donné lieu à plusieurs grands moments de télévision et a favorisé l’épanouissement d’une multitude d’artistes canadiens dans plusieurs champs des arts confondus.