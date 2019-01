Défis à sumonter pour la Coopérative de solidarité santé de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup

Depuis plus d'un an, de nombreuses activités de sensibilisation ont été menées auprès des 775 membres pour qu'ils paient leur cotisation annuelle. Bon an mal an, à peine 50 % des membres versent le montant.

Par contre, l'organisme a reçu de nombreuses subventions gouvernementales. Cette aide a permis de faire l'acquisition d'un édifice et d'acheter différents équipements.

Mais cette aide gouvernementale a eu un effet pervers, selon la directrice générale, Josée Ouellet. Plusieurs membres de la coopérative y ont vu un signe de richesse et n'ont pas cru bon payer leur part.

Les subventions étaient dédiées aux immobilisations et le budget d'opération dépend des cotisations des membres. Josée Ouellet, directrice générale de la Coop de solidarité santé Saint-Hubert

Devant cette réalité, la direction de la coopérative doit négocier avec un déficit d'environ 10 000 $.

Qui plus est, le départ d'un des deux médecins a réduit l'accès aux services pour les participants. Ce départ à même forcé la coopérative à fermer ses portes au cours des trois dernières semaines.

Pour tenter de remédier à la situation, la directrice générale se fixe différents objectifs pour l'année 2019. Au cours des 12 prochains mois, une nouvelle offensive sera menée pour expliquer l'importance des contributions annuelles. La direction de l'organisme espère ainsi amener 100 membres à payer leur cotisation.

De plus, des recherches seront menées pour recruter un nouveau médecin. En plus d'offrir de nouveaux services, ce nouvel omnipraticien pourrait permettre d'augmenter le nombre de membres et empêcher une nouvelle rupture de services.